Mahalleliden hortumla yangına müdahale

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de, iki katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, mahalleli de hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı.
Yangın, Paşa Mahallesi Avukat Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir anda ahşap binayı alevler sardı. Mahalleli hortumlarla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin yan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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