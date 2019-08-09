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Mahalleliden kaçak kontrol ekibine: “Ölüme razıyız, bu iş olmayacak”

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik enerji kayıpları ekipleri, Şırnak’ın Silopi ilçesinden sonra dün de kaçak kullanım oranının yüzde 75 olduğu Diyarbakır’ın Güleçoba Mahallesi’nde engelleme ile karşılaştı.

Mahalleliden kaçak kontrol ekibine: “Ölüme razıyız, bu iş olmayacak”

Dicle Elektrik enerji kayıpları ekipleri, Şırnak’ın Silopi ilçesinden sonra dün de kaçak kullanım oranının yüzde 75 olduğu Diyarbakır’ın Güleçoba Mahallesi’nde engelleme ile karşılaştı. Yaşanan olaylar jandarmanın havaya ateş açması sayesinde büyümeden önlenirken, bazı mahalle sakinlerinin “Ölüme razıyız, bu iş olmayacak” diyerek kaçak kullanma konusunda ne denli ısrarcı oldukları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Sorumluluk bölgesinde bulunan illerde kaçak tüketimle mücadele konusunda kararlılığını her fırsatta gösteren Dicle Elektrik enerji kayıpları ekipleri, bu kez kayıt dışı kullanımın yüzde 75 olduğu Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Güleçoba Mahallesi’ne gitti. Toplam 22 kişiden oluşan 11 kaçak kontrol ekibi jandarmanın güvenlik tedbiri almasının ardından 190 abonenin bulunduğu mahallede çalışma başlattı.

“Ölüme razıyız, bu iş olmayacak”
Kısa süre sonra mahalle sakinlerinden bazıları, ekipteki görevlilere hakaret ve küfürler ederek çalışmalarını engellemeye başladı. Jandarmanın sükunet çağrısında bulunması üzerine bazı mahalle sakinlerinin “Cezaya razıyız, karakola da razıyız, ölüme de razıyız. Bugün bu iş olmayacak. Beni öldürsünler. Çıkın dışarı” diyerek kaçak kontrol ekiplerini mahalle dışına çıkarmaya çalıştığı dikkat çekti. Ekipteki görevlilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde jandarmanın, mahalle sakinlerinden bazılarının silahlanmaya çalıştığı konusunda uyarıldığı da belirlendi.

Olayların büyümemesi için mahalleden ayrıldılar
Yaşanan gerilim kısa süre sonra taşlı saldırıya dönüşünce, jandarma da olayları yatıştırmak için tedbir amacıyla havaya ateş etti. Buna rağmen olaylar durulmayınca, jandarmanın da önerisini dikkate alan Dicle Elektrik enerji kayıpları ekipleri, olayların büyümemesi için ileri ki günlerde çalışma yapmak üzere mahalleden ayrıldı.

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