Mahalleliden kaçan şüpheliyi polis yakaladı

Adana'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla mahalle sakinlerince kovalanan ancak yakalanamayan zanlı, polis tarafından gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesindeki Koza, Güzelevler, Başak ve Ulubatlı Hasan mahallelerinde son iki ayda 7 kişinin cep telefonu evlerinde bulundukları sırada çalındı.

Olaylarla ilgili araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, telefonları çalınan kişilerin ifadesine başvurdu.

Mağdur vatandaşların tamamı ifadelerinde, 40-45'li yaşlarında, saçı kısmen dökülmüş, 1.70-1.80 boylarındaki bir kişinin evlerinde bulunan satılık yazısını görüp gelerek odaları gezdiğini belirterek, bu kişinin ayrılmasının ardından telefonlarını bıraktıkları yerlerde bulamadıklarını söyledi.

Polis ekipleri, Koza Mahallesi'ndeki olay sonrası vatandaşların zanlıyı kovaladığını ancak yakalamadığını öğrenince bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Bir görüntüde, bisikletle olay yerine gelen şüphelinin zemin kattaki evin penceresinden bir kişiyle konuşup daha sonra içeriye girdiği, kısa süre sonra çıkıp bisikletiyle uzaklaşan şüphelinin peşinden, küçük çocukların ve kadınların da aralarında olduğu mahalle sakinlerinin koştuğu görüldü.

Ekipler, görüntüden eşkalini belirlediği şüpheli Esef B'yi Levent Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, hakkındaki hırsızlık suçlamalarını kabul etmedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, 7 hırsızlık olayının faili olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

