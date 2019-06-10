Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki mahalle arasında "mera" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kardeş ağır yaralandı.
Aziziye ilçesine bağlı Güllüce ile Canören mahallesi sakinleri arasında "mera" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda Güllüce Mahallesi Muhtarı Sakıp Camcı'nın oğulları Hüseyin, Arif ve Hakan Camcı vücutlarının farklı yerlerine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Yaralı kardeşler bölgeye sevk edilen askeri helikopterle olay yerinden alınarak Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri iki mahallede güvenlik önlemleri aldı.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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