Festivalde 800 kilogram et, 800 kilogram buğday pişirildiğini aktaran Ayvaz, "Bir haftalık çalışmanın ardından akşam pişirdiğimiz keşkekleri bugün buraya gelen 10 bin kişiye ikram ediyoruz. Büyüklerimiz bu geleneği bizlere nasıl bıraktıysa, bizler de çocuklarımıza öyle bırakacağız." şeklinde konuştu.

Mahalle muhtarı Menderes Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir asırdan fazladır devam eden bu geleneği bugüne kadar getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

- "Her yıl devam etmesini istiyoruz"

Fatma Öz de "Bayramda yapılan Keşkek Festivali için başka il ve köylerden gelip burada toplanırlar, hep birlikte keşkek yeriz." diye konuştu.

Fehime Özkan da "Bizim büyüklerimiz bu geleneği yaşatmışlar, şimdi bizler yaşatıyoruz. Bu Keşkek Festivali'nin her yıl devam etmesini istiyoruz . Bizler insanların bir araya gelmesinden dolayı mutluyuz ve inşallah herkes mutludur." şeklinde konuştu.

Etkinliğin kendini bildiğinden beri yapıldığını aktaran 90 yaşındaki Mehmet Pala da "Bugün bizler yapıyorsak, ileriki yıllarda torunlarımız devam ettirecek, bu geleneğimiz sürecektir." dedi.

