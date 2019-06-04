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Mahallelileri 111 yıldır "keşkek" bir araya getiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 19:27 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Hendek ilçesinin Dikmen Mahallesi'nde düzenlenen Keşkek Festivali'nde, erkekler tarafından imece usulüyle kazanlarda pişirilen keşkek, mahalleye kurulan masalarda yaklaşık 10 bin kişiyi buluşturdu - Mahallede bayramın ilk günü yapılan bu etkinlik 111 yıldır devam ediyor - Dikmen Mahallesi muhtarı Menderes Ayvaz: - "Büyüklerimiz bu geleneği bizlere nasıl bıraktıysa, bizler de çocuklarımıza öyle bırakacağız"

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde, 111 yıldır süren gelenek doğrultusunda erkekler tarafından imece usulüyle kazanlarda pişirilen keşkek, bayramın ilk günü binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Dikmen Mahallesi Muhtarlığınca düzenlenen Keşkek Festivali'nin 111'incisi, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sobaların üzerinde odun ateşinde 6-7 saat pişirilen keşkekler, mahalleye kurulan masalarda vatandaşlara ikram edildi.

Mahalle muhtarı Menderes Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir asırdan fazladır devam eden bu geleneği bugüne kadar getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivalde 800 kilogram et, 800 kilogram buğday pişirildiğini aktaran Ayvaz, "Bir haftalık çalışmanın ardından akşam pişirdiğimiz keşkekleri bugün buraya gelen 10 bin kişiye ikram ediyoruz. Büyüklerimiz bu geleneği bizlere nasıl bıraktıysa, bizler de çocuklarımıza öyle bırakacağız." şeklinde konuştu.

Ayvaz, 6-7 saat ateşte kaynatıldıktan sonra kemiklerini ayırdıkları keşkeğin mikserde çekildiğini belirterek, dinlendirildikten sonra vatandaşlara ikram edildiğini anlattı.

- "Her yıl devam etmesini istiyoruz"

Fatma Öz de "Bayramda yapılan Keşkek Festivali için başka il ve köylerden gelip burada toplanırlar, hep birlikte keşkek yeriz." diye konuştu.

Fehime Özkan da "Bizim büyüklerimiz bu geleneği yaşatmışlar, şimdi bizler yaşatıyoruz. Bu Keşkek Festivali'nin her yıl devam etmesini istiyoruz . Bizler insanların bir araya gelmesinden dolayı mutluyuz ve inşallah herkes mutludur." şeklinde konuştu.

Etkinliğin kendini bildiğinden beri yapıldığını aktaran 90 yaşındaki Mehmet Pala da "Bugün bizler yapıyorsak, ileriki yıllarda torunlarımız devam ettirecek, bu geleneğimiz sürecektir." dedi.

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