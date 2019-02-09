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Mahallelinin çamurlu yol tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

Mahallelinin çamurlu yol tepkisi ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 2014 yılında köy statüsünden çıkarak, belediye sınırlarına dahil olan 350 haneli Karataş Mahallesi'ni, ana yola bağlayan yol, yağmurun ardından çamurla kaplandı.

Mahallelinin çamurlu yol tepkisi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 2014 yılında köy statüsünden çıkarak, belediye sınırlarına dahil olan 350 haneli Karataş Mahallesi'ni, ana yola bağlayan yol, yağmurun ardından çamurla kaplandı. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.
Çankaya'ya 9 kilometre uzaklıktaki Karataş Mahallesi'ni ana yola bağlayan yaklaşık 600 metrelik yol, her yağmurda çamur içinde kalıyor. Asfalt bulunmayan yolun büyük bölümü, son yağan yağmurla birlikte yine çamur ve balçıkla kaplandı. Mahalledeki okula yürüyerek giden ve bu yolu kullanmak zorunda kalan öğrenciler, çamur nedeniyle zor anlar yaşıyor. Öğrenciler, çamurlu yolda güçlükle yürüyerek okullarına ulaşırken, mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Canbakış, yıllardır çamur çilesi yaşadıklarını ileri sürerek, "Durumumuzu görüyorsunuz. Ne biz işe gidebiliyoruz ne de çocuklarımız okula. Ayağımızda sürekli çizmelerle geziyoruz. Belediye geldi stabilize yaptı, ASKİ geldi kanal açmak için ama kışın ortasında, yağmurun, çamurun bol olduğu zaman geldikleri için yapamadılar. Borular çamur içinde, yollar kazıldı, böyle bırakıldı" dedi.
Çankaya Belediyesi yetkilisi ise 2014 yılında köy statüsünden çıkan Karataş Mahallesi'nin belediye sınırlarına geçtiğini söyleyerek, "Yol stabilize olarak yapıldı. Ancak Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin yolda yaptığı çalışma var. Bu çalışma bittikten sonra yol asfaltlanacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
-Çocuklar yolda yürürken
-Yoldan görüntü
-Mahalle sakini ile röp.
-Anons
Haber-Kamera: Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

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