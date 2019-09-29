Mahallelinin dikkati market kasasının soyulmasını önledi

Bursa'nın İznik ilçesinde gece kask takarak yüzünü gizleyip girdiği marketin kasasını soymaya çalışan şüpheli, çevredeki vatandaşların geldiğini görünce kaçtı.

İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'nde sabaha karşı Onur Olgun'a ait marketin önüne motosikletiyle gelen ve başında kask bulunan zanlı, çevreyi bir süre inceledikten sonra kapıyı tornavidayla açıp içeri girdi.

Marketin karşısındaki evde yaşayan bir vatandaş, sese uyanıp dışarı baktığında hırsızı fark etti. Dışarı çıkarak o sırada açık olan fırına giren bu kişi, durumu çalışanlara anlattı.

Ellerine sopa alarak marketin önüne gelen fırın çalışanları, bir süre hırsızın dışarı çıkmasını bekledi. Mahalle sakinlerini gören şüpheli, hızla dışarı çıkarak çalışır halde bıraktığı motosiklete binip olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşların peşinden koştuğu hırsız, kısa sürede izini kaybettirdi.

İş yeri sahibi Onur Olgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, hırsızın kasadaki 4 bin lirayı alarak bir kutunun içine koyduğunu, vatandaşlar etrafını sarınca da panikleyip paraları alamadan kaçtığını söyledi.

Olgun, "Allah onlardan razı olsun. Paramızı kurtardık." dedi.

İhbar üzerine gelerek güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında, zanlının marketin önüne gelerek beklemesi ve etrafı gözetleyip içeri girdikten sonra paraları alması, vatandaşların çevrede toplanması ve kaçan zanlıyı kovalaması yer alıyor.

