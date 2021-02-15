Mahallelinin gözü gibi baktığı köpek, dikkatsiz sürücü yüzünden canından oldu

Olay, geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesinde meydana geldi.

7 yıldır mahallede yaşayan vatandaşlar ve esnafların gözbebeği haline gelen sokak köpeği dikkatsiz ve süratli motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda yolun karşısına geçmek isteyen ‘Kara’ isimli sokak köpeğine süratli ve hiç fren yapmadan ilerleyen motosiklet sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve arkasında yolculuk eden şahıs motosikletin devrilmesi sonucu yere düştü. Bu sırada evinin önüne otomobilini park eden ve 7 yıldır her türlü bakımını üstlenen Nail Beştaş, durumu fark ederek oraya doğru koştu. Yaralı köpeğin acılar içerisinde kıvrandığını fark eden Beştaş, kucağına alarak en yakın veteriner kliniğine koştu.

DİKKATSİZ SÜRÜCÜ BİR ANDA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay anında sesleri duyan tüm esnaflar adeta sokağa akın etti. Bu sırada kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü ve yanındaki şahıs, Beştaş’ın ayrılmasını fırsat bilerek olay yerinden kaçtı. Veteriner kliniğine götürülen yaralı köpek ise tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evinin önüne mama ve suyun yanı sıra şemsiye ile yatacağı yeri dahi hazırlayan 7 yıldır köpeğin bakımlarını üstlenen Beştaş, “İşten gelmiştim, evimin önünden aracıma park ettim esnada yaklaşık 50 metre mesafede bir motorun aşırı hızla aşağı yöne doğru indiğini gördüm. Korna çalıyordu ve daha sonra aynadan refleks halinde baktığımda köpeğin karşıdan karşıya geçmiş olduğunu gördüm. Aşırı hızla gelen motor korna çalmaya devam ederek aşırı süratli gelip hayvana çarptı ve biz anında müdahale etmek için koştuk. Bu canı alıp veterinere götürdük. Maalesef veterinerde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi” dedi.