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Mahallelinin gözü gibi baktığı köpek, dikkatsiz sürücü yüzünden canından oldu

15.02.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Denizli’de 7 yıldır mahalleli ve esnafların gözü gibi baktığı sokak köpeği, dikkatsiz motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan çarpma sonrası veteriner hekime götürülen köpek kurtarılamadı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesinde meydana geldi.

7 yıldır mahallede yaşayan vatandaşlar ve esnafların gözbebeği haline gelen sokak köpeği dikkatsiz ve süratli motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda yolun karşısına geçmek isteyen ‘Kara’ isimli sokak köpeğine süratli ve hiç fren yapmadan ilerleyen motosiklet sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve arkasında yolculuk eden şahıs motosikletin devrilmesi sonucu yere düştü. Bu sırada evinin önüne otomobilini park eden ve 7 yıldır her türlü bakımını üstlenen Nail Beştaş, durumu fark ederek oraya doğru koştu. Yaralı köpeğin acılar içerisinde kıvrandığını fark eden Beştaş, kucağına alarak en yakın veteriner kliniğine koştu.

DİKKATSİZ SÜRÜCÜ BİR ANDA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay anında sesleri duyan tüm esnaflar adeta sokağa akın etti. Bu sırada kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü ve yanındaki şahıs, Beştaş’ın ayrılmasını fırsat bilerek olay yerinden kaçtı. Veteriner kliniğine götürülen yaralı köpek ise tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evinin önüne mama ve suyun yanı sıra şemsiye ile yatacağı yeri dahi hazırlayan 7 yıldır köpeğin bakımlarını üstlenen Beştaş, “İşten gelmiştim, evimin önünden aracıma park ettim esnada yaklaşık 50 metre mesafede bir motorun aşırı hızla aşağı yöne doğru indiğini gördüm. Korna çalıyordu ve daha sonra aynadan refleks halinde baktığımda köpeğin karşıdan karşıya geçmiş olduğunu gördüm. Aşırı hızla gelen motor korna çalmaya devam ederek aşırı süratli gelip hayvana çarptı ve biz anında müdahale etmek için koştuk. Bu canı alıp veterinere götürdük. Maalesef veterinerde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi” dedi.

"BENİM, AİLEMİN VE BURADAKİ TÜM MAHALLENİN SEVGİLİSİYDİ"

Fren yapmadan göz göre göre sokak köpeğine çarpan sürücünün bulunmasını istediğini belirten Beştaş, “Ben bu şahsın kesinlikle bulunmasını istiyorum. Kamera kayıtlarında da zaten görünüyor ancak olay yerinden 5 saniye içinde ben daha karşıdan karşıya geçmeden bu şahıs olay yerinden uzaklaşmıştır. Burada bütün esnaf biz herkes bunun kaçışını da gördü. Maalesef plakasına alamadık. Yani burada bir kasis olsa bunun gibi canlıların yaşamına devam etmesini sağlarız. Çok üzülüyoruz ve burada okullarda var. Burada ortalama her hafta ya trafik kazası gerçekleşiyor ya bir can gidiyor. Canımızın ismi Karaydı ve 7 yıldır yaklaşık bakıyorum. Benim, ailemin ve buradaki tüm mahallenin sevgilisiydi” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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