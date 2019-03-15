Altun, ramazan aylarında yaklaşık 30 bin lira fitre ve zekat ile yardım kolilerini ihtiyacı olanlara ulaştırıyor. Mahalledeki yardımseverlerin desteğiyle 16 ton kömür dağıtan Altun, giysi ve ayakkabı yardımlarının yanı sıra vatandaşlara seçim, üniversite sınavı gibi günlerde okul bahçesinde ücretsiz köfte ekmek dağıtımı yapıyor.

Mahalledeki düğün ve cenazelerde kullanılmak üzere bir minibüs satın alarak çay ocağına dönüştüren Altun, vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Mahalledeki ihtiyaç sahibi aileleri tek tek tespit eden Altun, askıda ekmek projesini başlattı. Mahalledeki 3 fırına bir kumbara ve projeyi anlatan afiş bırakan Altun, kumbarada biriken paralarla her gün 200 ekmeğin dar gelirlilere ulaşmasını sağlıyor.

Evli ve 2 çocuk babası 38 yaşındaki Altun, 5 yıl önceki yerel seçimlerde mahalle muhtarlığına seçildikten sonra mahallelinin de desteği ve yardımlarıyla 30 derslikli bir okul ile sağlık ocağı yapılmasını sağladı.

- "Mahallemizde gönül köprüleri oluşturuyoruz"

Mahallelinin "Çalışkan muhtar. Robin Hood muhtar" diye hitap ettiği Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yapmaya çalıştığını söyledi.

Göreve başladığında mahallenin bir çok eksiğinin bulunduğunu anlatan Altun, en büyük eksikleri olan okul ve sağlık ocağı sorununu hayırseverlerin desteğiyle çözünce çok rahatladığını dile getirdi.

Gecesini gündüzüne katarak emanete sahip çıkmaya çalıştığını aktaran Altun, "İhtiyaç sahiplerinin hep yanında olmaya çalıştık. Zengin ve fakiri buluşturdum. Bir köprü görevi yapıyorum. Robin Hood gibi zenginden alıp fakire veriyoruz. Mahallemizde gönül köprüleri oluşturuyoruz. Büyük bir aile olduk. Muhtarlığa tahsis edilen alanı tarlaya dönüştürdük. Damlama sulama sistemi kurdum. Ayağıma çizmelerimi giyip domatesinden fasulyesine, patlıcanından biberine sebzeleri ekerek ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına ulaştırdık. " diye konuştu.

- "Mahallemizde bir kişinin bile mutsuz olmaması için çaba gösteriyorum"