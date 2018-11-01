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Mahallelinin stajyer itfaiyeci merakı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 10:50 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de çıkan yangında stajyer itfaiyeciler dikkat çekti.

Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA) SULTANGAZİ'de çıkan yangında stajyer itfaiyeciler dikkat çekti. Sultangazi 50.Yıl Mahallesi'nde açık alanda bulunan tahta ve plastik sebze kasaları, bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kasalardan metrelerce yükseğe çıkan alevler ilçenin en uzak noktalarından dahi gözüktü. Mahalle sakinlerinin fark edip durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. STAJYER İTFAİYECİLERİ MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER Yangına müdahale eden itfaiye ekibinde bulunan stajyerler öğrenciler dikkat çekti. Yangına müdahale eden ekibe yardımcı olan stajyer itfaiyecileri vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Yangında yüzlerce adet plastik ve tahta kasa da kül olurken bir kedi de yanarak öldü.

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