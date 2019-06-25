Mahallelinin yakaladığı tacizci linçten zor kurtuldu!

Saldırgan, mahalle sakinlerinin ellerinden kaçarak bir kuaför dükkanına sığındı. Mahalle sakinleri kuaförde de tacizciyi darp etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tacizci kişiyi kuaför dükkanından çıkartırken vatandaşlar tacizciye tekrar saldırdı. Polis, vatandaşların saldırısına engel oldu ve kağıt toplayıcısını polis otosuna bindirerek Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü.

ANNE İSYAN ETTİ

D.Y'nin annesi Z.Y., yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu:

“Ben 25 senedir burada yaşıyorum, hatta daha fazla. Kızım 25 yaşında, bu mahallede doğdu, büyüdü. Aynı mahallede aynı sokakta. Ama öyle şeyler yaşandı ki, tarifi mümkün değil. Kendi mahallemizde geçemez hale geldik. Gündüz vakti saat 2'de, 3'te bu çok kötü bir durum. Bunlara bir çare bulunsun. Biri de burada yanı başımızda. Şimdi ben buna nasıl güvenip gece markete gideceğim. Çocuğum gitse ben nasıl güveneceğim, geçip gideceğim"

Can güvenliklerinin olmadığını söyleyen anne, “Tamam onun da yaşamaya hakkı var. Benim kızıma yoldan geçerken saldırıp kafasına bir şeyle vurup bayıltıp o torbanın içine koyup götürebilirdi. Yada kesici bir aletle öldürebilirdi. Canını acıtabilirdi. Ölümle sonuçlanabilirdi. Peki bunun hesabını kim verecekti bana. Devlet mi bunu kapatacaktı. Ne yapacaktı, doldurdular buraya insanları. Madem doldurdunuz, sahip çıksaydınız. Hiç kimse ilgilenmiyor. O kadar insanlar başı boş ki. Tarifi mümkün değil. Buramıza kadar gerçekten geldi. Artık yeter" dedi.