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Mahallelinin yıllar sonra gelen su sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 17:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa?nın Siverek ilçesine bağlı 16 kırsal mahallede yıllardır yaşanan su sıkıntısı, 'Gedik İçme Suyu Gurubu' projesi kapsamında karşılanan borularla getirilen su ile çözülüyor.

Şanlıurfa?nın Siverek ilçesine bağlı 16 kırsal mahallede yıllardır yaşanan su sıkıntısı, 'Gedik İçme Suyu Gurubu' projesi kapsamında karşılanan borularla getirilen su ile çözülüyor. Yüzde 70?i tamamlanan proje kapsamında, bırakılan sudan kana kana içen bölge halkı, hortumun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü?nün, Siverek ilçesinin 16 kırsal mahallesinde yaşanan içme suyu sorununu gidermek için Kuveyt Kalkınma Ajansı hibesiyle başlattığı 'Gedik İçme Suyu Gurubu' projesi kapsamındaki çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı. Yeterli su kaynağının olmaması nedeniyle vatandaşların yıllarca eşekle su taşıdığı mahalleler için 90 kilometrelik boru hattı döşendi. Terfi istasyonları, depolar, ana isale hatları yapıldı.
Yüzde 70'lik bölümü tamamlanan proje alanında incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilk suyun verileceği Ekinci Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Çiftçi?ye Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, ŞUSKİ Genel Müdürü Hamdi Us, AK Parti ilçe belediye meclis üyeleri, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü üst yönetimi ve mahalle sakinleri eşlik etti.
Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi
Karacadağ?ın bu güzel mahallesine ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 15 milyon liraya ihale edilen Gedik İçme Suyu Gurubu projesi faaliyete giriyor. ŞUSKİ olarak terfi istasyonları, depolar, ana isaleler hepsi hazır olarak tamamlandı. Şu an projenin gerçekleşmesi yüzde 70?lerde, yüzde 30?u inşaat aşaması kaldı. Artık mahallelere içme suları veriliyor. Zaten bereketli bir yıldayız. Allaha şükürler olsun çalıştığınızda, samimiyetle kendi işinize baktığınızda rabbimin yardımıyla bu işler çözülüyor. Bu projeyi biz kilometrelerce uzaklıktaki Kuveyt ülkesinin bize vermiş olduğu Kuveyt fonundan, hibe kapsamında yaptık. Şanlıurfa?nın dört bir yanında bin 411 mahallesinde içme suyunu yönetmek, ulaştırmak, şebekelerin bakım-onarımını yapmak, depolarda sağlıklı içme suyu sağlamak hiç de kolay değildir. 16 kırsal mahalleyi kapsayan Gedik İçme Suyu Gurubu projesindeki tüm bölgedeki yerleşim birimlerine hayırlı uğurlu olsun diliyorum.
Nihat Çiftçi'nin konuşmasının ardından hortumdan su bırakıldı. Sırayla kana kana su içen mahalle sakinleri, su akan hortum önünde fotoğraf çektirdi.

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