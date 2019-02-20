Mahallelinin yol çilesi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinin Yukarı Darıca Mahallesi'nde karların erimesiyle birlikte yol çilesi yaşanmaya başladı. Mahalle muhtarı Selahattin Doğan, bahar ve kış aylarında çamur deryasına dönen yolun asfaltlanmasını istedi.
Başkale ilçe merkezine 47 kilometre uzaklıktaki Yukarı Darıca Mahallesi ile bu mahalleye bağlı Aşağı Darıca mezrasının yolu, karlar eriyince çamur deryasına dönüştü. Aşağı Darıca mezrasıyla birlikte 130 hanenin bulunduğu mahallenin muhtarı Selahhatin Doğan, yazın tozdan, kış ve ilkbahar aylarında ise çamurdan dolayı büyük sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Yolda araçların sık sık çamura saplandığını belirten Doğan, bu nedenle mahalle halkının ve taşımalı eğitim gören öğrencilerin zorluklar yaşadığı ifade etti. 9 kilometre uzaklıktaki Çaldıran Mahallesi'nin yolunun asfalt olduğunu belirten Selahattin Doğan, kendi mahalle yollarının da asfaltlanmasını istedi.
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