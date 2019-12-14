HABER

Mahallelinin yol çilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 11:02 | Son Güncelleme

,(GÜMÜŞHANE)- GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesinin Kirazlık köyüne bağlı Cami Mahallesi sakinleri, ulaşımlarını ana yola 1,5 kilometre mesafedeki patika yoldan sağlıyor.

Sinan UÇAR/TORUL,(DHA),(GÜMÜŞHANE)- GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesinin Kirazlık köyüne bağlı Cami Mahallesi sakinleri, ulaşımlarını ana yola 1,5 kilometre mesafedeki patika yoldan sağlıyor. 15 haneli mahalleye bir tarafı uçurum olan patika yoldan tehlike içerisinde inip çıkan vatandaşlar, hastalanan kişileri sırtlarında taşımak zorunda kaldıklarını belirterek bir an önce yol yapılmasını istiyor.
Torul ilçesi Kirazlık köyündeki 15 haneli Cami Mahallesi sakinleri, mahalleye bir tarafı uçurum olan patika yoldan tehlike içerisinde gidip geliyor. Vatandaşlar, eşyalarını sırtlarında taşıyarak evlerine ulaşabiliyor. Mahalle sakinleri 10 yıl önce yetkililere başvurdukları yolun bir an önce yapılmasını istiyor.
Mahalle sakinlerinden Kurtuluş Nişli, 1,5 kilometrelik patika yoldan inip çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Bu yolu günde 4-5 defa gidip, geliyoruz. Hasta olduğu zaman sırtımızda taşıyoruz. Patika yolun bir tarafı uçurum. Kışın yabani hayvanlar var. Bu yüzden evden dışarı çıkamıyoruz. Annem hasta ve mahallemizde de iki tane kalp hastası var. Onların yola çıkması zor. Acil durum olduğunda mahalleli birleşip, hastayı sırtımıza alıp getiriyoruz. 10 yıldır yolumuzun yapılması için uğraşıyoruz" dedi.
'EŞYALARIMIZI SIRTIMIZDA TAŞIYORUZ'
Ekrem Nişli de yollarının yapılması için yaptıkları başvurulara bir cevap alamadıklarını belirterek "Kar yağdığı zaman küreklerle patika yolu açıyoruz. İlçeye gidip ihtiyaçlarımızı alıp evimize gitmek istediğimizde eşyaları sırtımızda taşımak zorundayız. Biz bu yolu her gün yürümek zorunda kalıyoruz. Kış aylarında bazen önümüze yabani hayvan çıkıyor. Korkulu anlar yaşıyoruz” dedi.
Emine Nişli ise "Bu yoldan bıktık artık. Benim yük taşıyacak halim yok, ancak yolumuz olmadığı için mecbur kalıyoruz. 50 kilo yükle patika yoldan gitmek zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşların yol talebinin 2020 yılı yatırım programına alındığı ve mahalle yolunun gelecek yıl yapılmasının planlandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?
Kapıcıya 5 bin liralık ikiz plaka cezasıKapıcıya 5 bin liralık ikiz plaka cezası
Anne ve kızı, develerini arenalarda güreştiriyorAnne ve kızı, develerini arenalarda güreştiriyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temsa'dan haciz açıklaması

Temsa'dan haciz açıklaması

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Tarsus'ta 500 iş yerinin bulunduğu sebze ve meyve halinde yangın

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İstanbul'da otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı

İstanbul'da otomobil alt geçide düştü!

6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu: 7 gözaltı

6 ilde eş zamanlı 'Kermes' operasyonu!

Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı

Aranan 42 kişi yakalandı!

Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Tokat’ta gıda zehirlenmesi: 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.