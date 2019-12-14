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Mahallelinin yol çilesi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 14:01 | Son Güncelleme

YOL YAPIMI İÇİN ARAZİ VERİLMEMİŞ Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kirazlık köyü Cami Mahallesi'nde yaşanan yol sorunu ile ilgili Torul Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

YOL YAPIMI İÇİN ARAZİ VERİLMEMİŞ
Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kirazlık köyü Cami Mahallesi'nde yaşanan yol sorunu ile ilgili Torul Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. 2014 yılında vatandaşların talebi ile bahsi geçen yere yol yapılması için çalışma başlatıldığını ancak akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yol yapımına karşı çıkıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yolun geçeceği yerdeki vatandaşlardan muhtarlık tarafından izin alınmış olup, iş makinesi bahsi geçen yere yolu yapmak için gittiğinde yol talebinde bulunan Ekrem Nişli'nin kardeşi olan Kerem Nişli arasında bulunan problemden dolayı yolun geçeceği yerin sahibi olan Muzaffer Şahiner ile tartışarak yolun yapılmasına engel olmuşlardır. Operatörümüze fiziki müdahalede bulunmuştur. Vatandaşlarımızın kendi arasında kavga çıkması ve önü alınamayacak olayların öngörülmesi sebebiyle yol yapımı durdurulmuştur. O dönem kaymakam Bursa'da yaşayan Muzaffer Şahin i aramış durumun aciliyetini anlatmasına rağmen vatandaş kendi arazisinden yol geçmesine müsaade etmemiştir. Kaymakam bey muhtara ve vatandaşlarımızın anlaşması durumunda da yolun yapılacağı yazılı ve sözlü olarak söylenmiştir. Aynı yol yapımı ile ilgili 2019 yılında tekrar idarece yolun yapılması için girişimde bulunulmuş olup, 1'inci alternatif yol güzergahı olan ana yoldan evlere giden patika yol değerlendirildiğinde arazi sahibi olan Muzaffer Şahiner ve kardeşi Kerem Nişli izin vermediklerinden 2'nci alternatif yol olarak orman arazisinden değerlendirildiğinde orman arazisinden sonra olan yerler yol talebinde bulunan Ekrem Nişli'nin babasından kalan müşterek yerler olduğu ve kardeşi Kerem Nişli izin vermediğinden dolayı yol yapılmamıştır. Gümüşhane Valimiz Sayın Kamuran Taşbilek her şeye rağmen ihtilaflı olan yere kadar yolun yapılması talimatını ekim ayında vermiştir. Aralarında anlaşmanın sağlanması durumunda 2020 yılı programında yolun tamamı yapılacaktır"

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