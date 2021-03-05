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Mahalleliye dehşeti yaşattılar, ikinci kez gözaltına alınıp tutuklandılar

05.03.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Antalya’da bir kadına çarpıp yere düşüren otomobilin arkasından tüfekle kurşun yağdırılması olayıyla ilgili gözaltına alınan ve kimse şikayetçi olmayınca serbest bırakılan 5 kişiden 3’ü görüntülerin yayınlanmasının ardından tekrar gözaltına alındı.

Antalya’da bir kadına çarpıp yere düşüren otomobilin arkasından tüfekle kurşun yağdırılması olayıyla ilgili gözaltına alınan ve kimse şikayetçi olmayınca serbest bırakılan 5 kişiden 3’ü görüntülerin yayınlanmasının ardından tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden ikisi ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Mahalle sakinlerini dehşete düşüren ve silahların susmadığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Olay, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Otomobil ve ticari araçta bulunan biri kadın 5 kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine içerisinde 2 kişi bulunan otomobilin sürücüsü, 3 kişinin üzerine otomobili sürüp bir kadına ve hafif ticari araca çarparak kaçtı. Otomobil uzaklaşırken ticari aracın bagajında bulunan pompalı tüfeği alan V.A., otomobilin arkasından defalarca ateş etti. İlk etapta tutukluk yaptığı görülen tüfekten çıkan saçmalar otomobile isabet ederken, şüpheliler ticari araca binerek olay yerinden uzaklaştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından hafif ticari aracı Çakalderesi mevkiinde durdurdu. Araçta bulunan V.A., F.U. ve R.M. gözaltına alınırken yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda olay yerinden uzaklaşan otomobilde bulunan 2 kişiyi de kısa sürede yakalayarak polis merkezine getirdi.
Olaya karışan taraflar ifadelerinde, aralarında herhangi bir husumet olmadığını ağız dalaşı yaptıklarını bu nedenle bir anlık öfke sonucu olayın meydana geldiğini belirterek şikayetçi olmazken, V.A., F.U. ve R.M. ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Olaydan 2 gün sonra olayla ilgili vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerin ortaya çıkması ve bu görüntülerin basın-yayın organlarında yayımlanmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 3 kişi savcı tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimine sevk edildi. Vatandaşların çektiği görüntülerde ‘Sık, sık, hadi sıksana, sıksana’ diyen R.M. ve tüfekle defalarca ateş eden V.A. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan sulh ceza hakimi tarafından tutuklanırken, otomobili kullanan ve diğerlerinin üzerine süren F.U. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yukarı Hisar Mahallesindeki meydana gelen ve vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, yakınında biri kadın 3 kişinin bulunduğu park halindeki hafif ticari araca, otomobilin gelip çarpması bu sırada bir kadının yere düşmesi, hafif ticari aracın bagajını açan V.A.’nın tüfeği alarak otomobile etmeye çalışması, ilk teşebbüste tüfeğin önce tutukluk yapması görülüyor. Bu sırada yanındaki arkadaşının da ‘sık, sık’ diye bağırdığı V.A. görüntüden çıkmasının ardından defalarca tüfekle ateş etme sesi duyuluyor.

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