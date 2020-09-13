Mahalleliye korku salmıştı, kazada öldü

Sivas’ta çocuk parklarında çıplak halde dolaşarak mahalleliyi isyan ettiren şahıs, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Sivas kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bazı çocuk parklarında çıplak halde dolaşan A.C., mahalleliyi tedirgin ediyordu. Madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.C.’nin geçtiğimiz gün Yozgat’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. A.C.’nin cenazesi, Sivas’ta kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı’na defnedildi.

Madde bağımlısı A.C.’nin tedavi için Sivas’ta iki kez Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi’ne (AMETEM) yatırıldığı öğrenildi.



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