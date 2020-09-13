HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mahalleliye korku salmıştı, kazada öldü

Mahalleliye korku salmıştı, kazada öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 17:03 | Son Güncelleme

Sivas’ta çocuk parklarında çıplak halde dolaşarak mahalleliyi isyan ettiren şahıs, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.Sivas kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bazı çocuk parklarında çıplak halde dolaşan A.C., mahalleliyi tedirgin ediyordu.

Sivas’ta çocuk parklarında çıplak halde dolaşarak mahalleliyi isyan ettiren şahıs, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Sivas kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bazı çocuk parklarında çıplak halde dolaşan A.C., mahalleliyi tedirgin ediyordu. Madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.C.’nin geçtiğimiz gün Yozgat’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. A.C.’nin cenazesi, Sivas’ta kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı’na defnedildi.
Madde bağımlısı A.C.’nin tedavi için Sivas’ta iki kez Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi’ne (AMETEM) yatırıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖlümüne ilişkin detaylar ortaya çıktıÖlümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı
Vakaların artınca karantina kararı alındıVakaların artınca karantina kararı alındı
İş yerinde ve araba kullanırken maske takmak zorunlu mu?İş yerinde ve araba kullanırken maske takmak zorunlu mu?
En Çok Okunan Haberler
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Şoke eden anlar! Polisleri tehdit etti, ceza makbuzunu yırttı
Şoke eden anlar! Polisleri tehdit etti, ceza makbuzunu yırttı
AVM'lerde yeni dönem! Başvurular başladı
AVM'lerde yeni dönem! Başvurular başladı
Durumu ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi
Durumu ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi
Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yasak kararı
Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yasak kararı
İlginizi Çekebilir
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
Kaş'ta dikkat çeken olay! Bakan Akar'dan silah istedi
Dikkat çeken olay! Bakan Akar'dan silah istedi
Vakaların arttığı Çankırı'da bir köy daha karantinada
Vakaların artınca karantina kararı alındı
Harem Otogarı'nda bir kadının polise küfür ettiği iddiası! Yeni gelişme
Görüntüler olay olmuştu! Polise küfür iddiasında yeni gelişme
Meis açıklarında askeri hareketlilik!
Meis açıklarında askeri hareketlilik!
Milletvekiline meşaleli karşılama yangına neden oldu
Milletvekiline meşaleli karşılama yangına neden oldu
Küçükçekmece'de yumruklu kemerli kavga! Polisler bile ayıramadı
Polisler bile ayıramadı! Yumruklu kemerli kavga
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.