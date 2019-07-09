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Mahalleliyi bezdiren hırsız, bebek arabasına kadar ne bulduysa çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

Bursa’da bir apartmana dadanan hırsız, takılan güvenlik kameralarına da aldırmadı.

Mahalleliyi bezdiren hırsız, bebek arabasına kadar ne bulduysa çaldı

Bursa’da bir apartmana dadanan hırsız, takılan güvenlik kameralarına da aldırmadı. Kameralara rağmen apartmanı tekrar soyan hırsızın bebek arabasını bile çalması şaşırttı.
Olay, Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Yenimahalle’de meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir şahıs kameralara aldırmayarak apartman kapısından içeri giriyor. Etrafı kolaçan eden şüpheli, apartmandaki eşyaları çaldıktan sonra çıkarken bebek arabasını da almayı ihmal etmiyor.
Apartman sakinlerinden Ahmet Özdemir, "Burada daha önce de birkaç kez hırsızlık vukû buldu. Tedbir almak için dış kapıya, apartman içine ve çeşitli yerlere güvenlik kameraları yerleştirdik. Fakat bu da hırsıza engel olmadı" dedi.
Çalınanlardan bahseden Özdemir, "Bodrumda el aletlerimiz, maktap ve takımlarımız vardı. Onları çalıyor, yetmiyormuş gibi geri gelip çocuğun el arabasınıda alıp gidiyor. Bunların caydırıcı bir cezası olsa bunlar olmaz diye düşünüyorum. Güvenlik kamerasından önce de çok olay oldu. Ayakkabılarımız çalında, çadırımız çalındı. Kamera koyduk, ama engel olamadık. Bir insan bebek arabasını neden çalar bilemiyorum" şeklinde konuştu.

Mahalleliyi bezdiren hırsız, bebek arabasına kadar ne bulduysa çaldı

Mahalleliyi bezdiren hırsız, bebek arabasına kadar ne bulduysa çaldı

Mahalleliyi bezdiren hırsız, bebek arabasına kadar ne bulduysa çaldı

Mahalleliyi bezdiren hırsız, bebek arabasına kadar ne bulduysa çaldı

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