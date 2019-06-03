Mahalleliyi sahura birbirinden güzel türkülerle uyandırdılar

Denizli’nin Çal ilçesinde lise öğrencisi iki arkadaş Ramazan ayı boyunca harçlıklarını çıkarmak için davulculuk yaptı. Çaldıkları davul eşliğinde türküler de söyleyen genç davulcuların sahura uyandırdığı mahalleli önümüzdeki Ramazan ayını ise şimdiden iple çekiyor.

Çal ilçesi İsmailler Mahallesi’nde Ramazan davulu çalan lise son sınıf öğrencileri Mehmet Yalçınkaya ve Kadir Yağlı çaldığı davul eşliğinde söyledikleri türküler ile duyanları adeta mest ediyor. Kadir Yağlı güzel sesi ile mahalleliyi bir Ramazan ayı boyunca türküler ile sahura uyandırdı. Sahurda genelde vatandaşlardan gelen türkü taleplerine göre repertuarını seçen genç davulculardan Yağlı’nın seslendirdiği ‘Sen Gel Diyorsun (Öf Öf)’ Türküsü ise duyanları adeta mest etti. Davul çalıp söylediği bu türkü ile mahalleyi cadde cadde, sokak sokak gezen Yağlı ve beraberindeki Yalçınkaya davulu bir müzisyen edası ile çalması ise dikkatlerden kaçmadı. Söylediği türküyü sosyal medya hesabından da paylaşan Yalçınkaya kullanıcılardan da büyük beğeni aldı.