Mahalleliyi sahura Rumeli usulü kaldırdılar

Mehmet İNAN- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA Folklor Eğitim Merkezi Spor Kulübü (BURFEM), mahalle sakinlerini sahura, davul yerine akordeon, def, klarnet ve darbukadan oluşan enstrümanlar eşliğinde, Balkan müziği ezgileriyle uyandırdı. Merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde, BURFEM üyesi gençlerden oluşan grup, çoğunluğu Balkan göçmeni olan mahalle sakinlerini sahura kaldırmak için farklı bir yöntem uyguladı. Rumeli yöresi kıyafetleri giyen gençler def, darbuka, akordeon ve klarnetle Balkan müziklerini çalarak sokakları dolaşıp, mahalle sakinlerini sahura kaldırdı. Mahalleli de gençlere yaptıkları börek ve tatlılardan ikram etti. BURFEM Başkanı Adem Serbest, "Bugün Ramazan ayında Rumeli usulü bir sahur yaptık. Bu yıl 8'incisini düzenliyoruz. Daha önceleri atalarımız Balkanlar’da bu geleneğimizi sürdürüyorlardı. Biz de Selamet ve Gülbahçe mahallelerinde 8 yıldır bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan güzel tepkiler alıyoruz" dedi. Organizasyonun ardından gençler, BURFEM merkezinde vatandaşların dağıttığı börek ve diğer yemeklerle sahur yaptı.

