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  4. Mahallenin girişine ‘Korona bu mahalleye girme pişman olursun’ yazısı astı

Mahallenin girişine ‘Korona bu mahalleye girme pişman olursun’ yazısı astı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Muhammet Aydemir, mahallenin girişine, ‘Korona bu mahalleye girme pişman olursun’ yazısı astı.

Mahallenin girişine ‘Korona bu mahalleye girme pişman olursun’ yazısı astı

İlçeye bağlı Birlik Mahallesi’nde yaşayan Muhammet Aydemir koronavirüs sürecinde mahalleye gelenlerin tedbir alması için mahallenin girişine ‘Korona bu mahalleye girme pişman olursun’ yazısı astı. Dışarıdan gelen misafirlerin tedbirli olması için yazıyı astığını belirten Muhammet Aydemir, “Bu yazıyı buraya yazmamım sebebi dışarıdan gelen misafirlerin bu yazıyı görüp tedbirli olmaları” dedi.

Birlik Mahallesi Muhtarı Fazıl Boğaz, “Muhammet Aydemir’e duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Köyümüzde koronavirüs konusundaki hassasiyeti dikkate alınır konumda. Bugüne kadar mahalle halkında vaka yaşanmadı. Sadece dışarıdan bir iki vaka söz konusu oldu. Biz mahalle halkı olarak bu konuda tedbirli olmaktayız, zaten her şey halkın kendi elinde. Virüsün bulaşıp bulaşmaması bizlerin elinde olan bir şey. İnşallah bundan sonra da bu tür bir sıkıntı yaşamayız” diye konuştu.

DHA

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