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Mahallenin ismini aldığı bin yıllık Çınar ağacı yıllara meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 10:03 | Son Güncelleme

Antalya’nın Akseki ilçesi Çınardibi Mahallesi’ndeki bin yıllık çınar ağacı, heybetli görüntüsüyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Antalya’nın Akseki ilçesi Çınardibi Mahallesi’ndeki bin yıllık çınar ağacı, heybetli görüntüsüyle görenlerin ilgisini çekiyor. ’Koca Çınar’ adı verilen 40 metre yüksekliğinde ve 14 metre genişliğindeki ağaç, bölgede yaşanan pek çok deprem ve doğal afete rağmen dimdik ayakta duruyor.
Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar "Tutuz" olan köyün isminin, Cumhuriyet döneminden sonra çınar ağacı dolayısıyla "Çınardibi" köyü olarak değiştirildiğini anlatan mahalle muhtarı Recep Doğan, "Köyümüzün ismini aldığı çınar ağacı bizim için bir sembol. Ağacın yaşı tam olarak bilinmiyor. Fakat biz bin yıldan fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Yaz ağlarında gölgesinde oturarak serinliyoruz. Sohbetlerimizi hep çınar ağacını gölgesinde yapıyoruz" dedi.
Ağacın zaman içerisinde deforme olduğunu ve geçmişte çeşitli nedenlerle dallarının budandığını anlatan Doğan, "Dalları budanmış. Bu ağacın 14-15 metre gövdesi var. Çınar ağacı her şeye rağmen zamana direniyor ve hayatta kalmaya çalışıyor. Bu devasal ağacın tescil edilerek koruma altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.
Mahalle halkından 62 yaşındaki Osman Yüksel, mahallenin ismini yaşlı çınar ağacından aldığını söyledi. Yüksel, "Ağacın 14 metre çevresi var. Zaman içerisinde ağacın içi yıpranmıştır. Ağacın içerisi ise yaklaşık 10 metrekare vardır. Köye gelen seyyar kalaycılar burada 1-2 ay kalarak kalay yaparlardı. Çocukluğumuzda bu ağaç çok daha görkemliydi. Köyümüzün simgesi olan ağacın koruma altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

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