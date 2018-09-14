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Mahallenin kadın ve çocuklarıyla sokakları temizlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 13:14 | Son Güncelleme

Keçiören Belediyesinin "Yeşil Gün Projesi" kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, mahallenin kadın ve çocuklarıyla çöp topladı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: - "Tabiata, doğaya, çevreye ve bütün yaratılmışlara saygı duyan bir anlayışın temsilcileri olarak bizler ezelden beridir çevreciyiz" - Keçiören Belediye Başkanı Ak: - "Çocuklarımız yerlere çöp atmama, yeşile zarar vermeme ve çevreye sahip çıkma konusunda sizleri uyarıyor. Bu eğitimler küçük yaştan başladığı zaman çok daha güzel bir Türkiye'yi hep beraber yaratmış olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, kadın ve çocuklarla ilçedeki sokakları temizledi.

Keçiören Belediyesinin başlattığı Yeşil Gün Projesi kapsamında, Sancaktepe Mahallesi'ndeki pazar yerinde düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, çevreye sahip çıkmanın hem ülkenin hem de insanlığın ortak geleceğine sahip çıkmak anlamına geldiğini dile getirdi. Karaaslan şöyle konuştu:

"AK Parti belediyeciliğiyle Türkiye'de ideolojik belediyecilik bitti, yerine hizmet belediyeciliği başladı. Marka şehirler oluşturmak için büyük bir çaba içine girdik. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın adını 'gönül belediyeciliği' koyduğu, en büyük hizmetin gönüller kurmak olarak tanımlandığı bu yeni dönemde şehirlerimiz de gönüllere hitap eden mekanlar bütünüdür. Tabiata, doğaya, çevreye ve bütün yaratılmışlara saygı duyan bir anlayışın temsilcileri olarak bizler ezelden beridir çevreciyiz diyoruz."

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, belediyenin uzun zamandır atıkların geri dönüşümü ve çöplerin ayrıştırılmasıyla alakalı çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekti.

- "Sıfır Atık Projesi'ni ilk yürüten belediyeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek verilmesi için ilçe sakinlerine ricada bulunan Ak, "Bu projeye en büyük desteği özellikle hanımlardan bekliyoruz. Sıfır Atık Projesi'nde bu işi yürüten ilk belediyeyiz. Dolayısıyla Keçiören Belediyesi, çevreye duyarlı olan ve hassas bir belediyedir." şeklinde konuştu.

Ak, belediyenin 10 yıldır sürdürdüğü Çevre Çiçekleri Projesi'ne de değinerek, "Çevre Çiçekleri Projesi'nde bugüne kadar 100 binin üzerinde çocuğumuzu eğittik ve kendilerine çevre müfettişliği unvanı verdik. Bu çocuklarımız yerlere çöp atmama, yeşile zarar vermeme ve çevreye sahip çıkma konusunda sizleri uyarıyorlar. Bu eğitimler küçük yaştan başladığı zaman çok daha güzel bir Türkiye'yi hep beraber yaratmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Çevre Çiçekleri" gönüllüsü çocuklar, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da etkinlikte hazır bulundu.

Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Belediye Başkanı Ak ile çevre gönüllüsü çocuklar ve mahalle sakinleri, ellerine çöp poşeti alarak belediyeye bağlı temizlik ekibiyle etkinlik alanının bulunduğu sokaktaki çöpleri temizledi.

Yeşil Gün Projesi ile Keçiören'deki mahallelerin peyzaj, yol, asfalt çalışması, çevre düzenlemesi, bakım, onarım, temizlik çalışmalarının yapılması, vatandaşların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

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