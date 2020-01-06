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  4. Mahallenin kedileri ona emanet

Mahallenin kedileri ona emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 11:22 | Son Güncelleme

Yozgat’ın İstanbulluoğlu Mahallesi Muhtarı Erdoğan Deniz, 5 yıldır her sabah ve akşam, evinin bahçesinde sokak kedilerini besliyor.Yozgat merkez İstanbulluoğlu Mahallesi Muhtarı Erdoğan Deniz, kendini sokak hayvanlarına adadı.

Yozgat’ın İstanbulluoğlu Mahallesi Muhtarı Erdoğan Deniz, 5 yıldır her sabah ve akşam, evinin bahçesinde sokak kedilerini besliyor.
Yozgat merkez İstanbulluoğlu Mahallesi Muhtarı Erdoğan Deniz, kendini sokak hayvanlarına adadı. Mahallesinde aç kalan ve çaresizliklerini gördüğü sokak kedileri için harekete geçen Muhtar Deniz, 5 yıldır muhtarlık maaşının bir bölümünü mahallesinde bulunan sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanıyor. Muhtar Erdoğan Deniz, her gün kendi elleri ile sokak kedilerinin yiyeceğini ve suyunu hazırlıyor.
Her gün 10 ila 15 kedi, sabah 09.00 ila akşam saat 17.00 sularında Muhtar Erdoğan Deniz’in ikamet ettiği evin bahçesine gelip karınlarını doyurduktan sonra ayrılıyor. Hayvansever Erdoğan Deniz, mahallesinde de örnek davranışı dolayısıyla takdir topluyor.
Sokak hayvanlarının yardıma muhtaç olduğunu söyleyen Muhtar Erdoğan Deniz, “Son 5 yıldır kendimi sokak hayvanlarına adadım. Çünkü biz birçok ihtiyacımızı kendimiz görüyoruz ama sokak hayvanlarının böyle bir durumu yok. Mutlak suretle birilerinin yardımına ihtiyaç duyuyorlar. Son 5 yıldır da evimin bahçesinde mahalledeki bütün sokak kedilerini besliyorum” dedi.
Muhtarlık maaşının bir kısmını kedilerin ihtiyaçları için harcadığını da söyleyen Deniz, “Yozgat merkez İstanbulluoğlu Muhtarıyım. Muhtarlıktan aldığım maaşımın belirli bir kısmını sokak hayvanlarının ihtiyaçları için kullanıyorum. Sokak hayvanlarının mutlaka korunmaya ihtiyacı var. Her sabah ve akşam kedilerin beslenmesine yardımcı oluyorum. Özellikle mama ihtiyaçlarını karşılıyorum, günlük sularını koyuyorum. Bu alana önümüzdeki günlerde bir barınak yaptıracağım. Bundan sonra kendimi bu hayvanlara adadım. Şu anda 10 tane kedim var, sabah akşam aynı saatte gelip karınlarını doyurup gidiyorlar” şeklinde konuştu.

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