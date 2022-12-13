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Mahallenin Muhtarları dizisinin yıldızıydı! Köy hayatı yaşayan Filiz Taçbaş ilk hasadını aldı

13.12.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı yıllara damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin Kuaför Behiye'siydi Filiz Taçbaş… Son olarak Çukur dizisi ile ekranlarda boy göstermişti. Mahallenin Muhtarları'nın Behiye'si olarak hafızalara kazınan Filiz Taçbaş şimdilerde çiftçilik yapıyor.

Mahallenin Muhtarları dizisinin yıldızıydı! Köy hayatı yaşayan Filiz Taçbaş ilk hasadını aldı

Son olarak 'Çukur' dizisinde rol alan Filiz Taçbaş, çiftçiliğe merak sarmıştı. Ünlü oyuncu, İzmir-Aliağa'da bulunan çiftliğinden bu yıl ilk zeytin hasadını aldı. Çiftçi belgesine sahip olan zeytin tarlasından çıkan mahsulleri toplayan Taçbaş, zeytinyağı üreticiliği yapacağını söyledi.

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Doğal zeytinyağ üretimine başlayan oyuncu, çiftlikteki deposundan, 1999 yılında T.C. Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı tarafından vergi rekortmenleri arasında 79’uncu sırada olduğunu gösteren 'teşekkür' belgesini de çıkardı.

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"KADIN GÜCÜNÜN YAYGINLAŞMASI ÜLKEM ADINA ONUR VERİCİ"

Birçok kadın çiftçi ile imece usulü mahsullerini toplayan ünlü oyuncu teşekkür belgesini kadınlara ilham olması açısından çiftliğindeki zeytin ağacına asmasıyla takdir topladı. Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretimdeki payının yükselmesi konusunda mutlu olduğu söyleyen Taçbaş, "Kadın gücünün tüm piyasalarda yaygınlaşması ülkem adına onur verici" dedi.

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