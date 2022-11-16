Mahallenin Muhtarları'nın küçük Zekiye'si güzel oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Başrollerini Aydan Burhan, Erkan Can, Esra Akkaya ve Cihat Tamer gibi isimlerin paylaştığı Mahallenin Muhtarları dizisinin Zekiye'si, meğer Mahkum dizisinin yıldızıymış...

Güzelliğiyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, henüz çocuk yaşlarda Ruhsar dizisiyle kameralarla tanıştı. Mahallenin Muhtarları dizisinde Zekiye karakterine hayat veren Köseoğlu, oyunculuğu meslek olarak seçti.

Hayal Köseoğlu, yıllar sonra Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla, görenleri şaşkına çevirmişti.

Gelecek vaat eden Hayal Köseoğlu, sonrasında Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'in arkadaşı Pelin karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'ın sadık cariyesi Nifüfer'e hayat verdi.

Mucize Doktor ve Mahkum dizileriyle büyük bir çıkış yakalayan Hayal Köseoğlu'nun yeni projesi, sevenleri tarafından merakla bekleniyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Hayal Köseoğlu'nun Instagram'da 1 milyon takipçisi mevcut.

Hayal Köseoğlu, cesur paylaşımlarıyla magazin aleminin ilgi odağı oluyor.



