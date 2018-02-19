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Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya'nın son hali

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2018 10:37 | Son Güncelleme

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya tarzını değiştirdi

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya'nın son hali

'Mahallenin Muhtarları ' dizisinde canlandırdığı 'Şirin' karakteriyle akıllara kazınan Esra Akkaya imajını yeniledi.

Akkaya, saçlarını kısaltıp rengini değiştirdi.Ünlü oyuncu, o anları sosyal medya hesabından "son hali bana da sürpriz" notuyla paylaştı.

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Takipçileri, Akkaya'nın yeni imajı için "Gençlik katmış", "Çok güzel olmuş", "Muhteşem kendiniz gibi gönlünüz de çok güzel" gibi yorumlarda bulundu.

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MASAL ANLATIYOR!

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşti.

Küçük şirin bir mekan açan Akkaya ‘Masal Mekan’ adını verdiği işletmede yetişkin insanlara masal anlatıyor. Arkadaşı yemekleri yaparken, Akkaya ise misafirlerine hikayeler okuyup sohbet ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şerafettin Gür şirin esra akkaya

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