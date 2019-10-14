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Mahalleye giren köpek 75 tavuk, 10 hindiyi telef etti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde nereden geldiği belirlenemeyen bir köpek 7 aileye ait tavuk kafeslerinde bulunan 75 tavuk ve 10 tane hindiyi telef etti.Olay ilçeye bağlı Dikkaya Köyü’nde meydana geldi.

Mahalleye giren köpek 75 tavuk, 10 hindiyi telef etti

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde nereden geldiği belirlenemeyen bir köpek 7 aileye ait tavuk kafeslerinde bulunan 75 tavuk ve 10 tane hindiyi telef etti.
Olay ilçeye bağlı Dikkaya Köyü’nde meydana geldi. Köpek, köyün değişik mahallelerinde ikamet eden Kemal Kus, Hamza Kus, Niyazi Karaman, Ahmet Kus, Kadirali Kus, Yusuf Kus ve Adem Karaman’a ait 85 kafes hayvanını telef etti. Sabah tavuk kafeslerine giden vatandaşlar durumu fark edince tilkiden şüphelendi ancak köyün sokaklarında kanlı olarak gezen yabancı bir köpek fark edildi. Köpeğin peşine düşen köylüler köpeği yakalamak için uzun süre mücadele verdi. Bir türlü yakalanamayan köpek gözden kayboldu.

Mahalleye giren köpek 75 tavuk, 10 hindiyi telef etti

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