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Mahalleye inen kurdun peşine düştüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, 2 mahallenin sakinleri tarafından görülen kurdu yakalamak için çalışmalarını sürdüren Geçici Hayvan Bakımevi ekibi, karşılaştıkları kurdun peşinden koştu.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, 2 mahallenin sakinleri tarafından görülen kurdu yakalamak için çalışmalarını sürdüren Geçici Hayvan Bakımevi ekibi, karşılaştıkları kurdun peşinden koştu. Yaşanan kovalamacanın ardından izini kaybettiren kurdun yakalanması için çalışmalar sürüdürüyor.

Yaklaşık 2 hafta önce birbirine bitişik Aydınlıkevler ve Karabük mahallelerinde kurt görenler panik yaşadı. Çocuk parkına girip bir süre gezindikten sonra kaybolan kurt, cep telefonu kameralarına yansıdı. Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri kurdu yakalamak için çalışma başlattı, ancak kurdun izine rastlanmadı. Hemen hemen her gün görülen, son olarak Tevfik Fikret Caddesi kenarında vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kurdun peşine düşen Hayvan Bakımevi ekipleri kurtla karşılaştı. Kurt bir evin bahçesine doğru kaçarken ekipler de peşinden koştu. Yaşanan kovalamaca da kurt izini kaybettirdi. Kurdun yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Mahalle sakinleri tedirgin olduklarını, kurdun bir an önce yakalanmasını istiyor.

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Akyol, "Hemen hemen her gün vatandaşlar tarafından görülüyor. Çocuk parklarında görülmeye başlandı. Tabii haliyle bu anne - baba olarak bizleri ve çocuklarımızı tedirgin ediyor. Çocuklarımızı rahat bir şekilde parklara gönderemez hale geldik. Bu kurdun dişi olduğu ve yavruladığı yönünde bilgiler var. Muhtemelen yavrularını bırakıp gidemiyor. Yarın bir gün yavrularını korumak için daha da tehlikeli olacak. Bir an önce bu kurdun yakalanıp doğal ortamına bırakılmasını istiyoruz" dedi.

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