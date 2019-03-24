"Mahalleye kadın eli değsin" diyerek 16 erkeğe karşı aday oldu

İnsanlarla konuşmayı ve onlara yardım etmeyi sevdiğini belirten Sarı, ilçe ve köylerde yaşayan kadınların kendisini örnek alarak "muhtar adayı olmasını" istediğini ifade etti.

Hatice Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır bir grup arkadaşıyla farklı mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını söyledi.

Eşi ve ailesinin desteğini aldıktan sonra muhtarlık adaylığını açıklayan Sarı, 4'ü kadın 8 kişilik aza ekibiyle yola koyuldu. Aza adaylarıyla ev ev, sokak sokak dolaşan Sarı, ev toplantıları düzenleyerek kadınlardan kendisine destek vermesini talep ediyor.

İki çocuk annesi 33 yaşındaki Hatice Sarı, 4 bin 500 seçmenli Kazım Karabekir Mahallesi'nin ilk kadın muhtarı olmak için kolları sıvadı.

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da "Mahalleye kadın eli değsin" diyerek muhtarlığa adaylığını koyan Hatice Sarı, 16 erkek rakibine karşı başarılı olmak için sokakları karış karış geziyor.

Çocukluğundan beri muhtarlık hayali kurduğunu anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Hayalim olan muhtarlığa, mağdur insanlarımızın sesine ses olabilmek için aday oldum. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. İnsanlarımız çok güzel tepkiler veriyor. Bazen evlere gittiğimizde 'Oyum size yoktur' diyerek kovanlar oluyor, sonra 'Ben muhtar adayıyım' dediğimde boynuma sarılanlar oluyor. En büyük destekçim eşim ve çocuklarım. Allah onlardan razı olsun."

- "Tek derdim, mahalleye hizmet getirmek olacak"

Vatandaşların kadınlara karşı ön yargılı olmaması gerektiğini dile getiren Sarı, bir kez şans verildiğinde kadınların neler yapabileceğini göstermek istediğini söyledi.

Sarı, seçimleri kazanıp muhtar olacağına inandığını vurguladı.

Seçimi kazanması halinde tek derdinin herkese ve mahalleye hizmet getirmek olacağını anlatan Sarı, "Sabah akşam demeden çalışıyoruz. Kadınlarla daha iyi bir iletişime geçebilirim, onlar da benim yanımda daha rahat oluyorlar." dedi.

- "Eşimin kazanabileceğine inanıyorum"

Kadın muhtar adayının eşi Ferhat Sarı ise eşinin mahalledeki sorunların üstesinden gelebilecek donanım ve kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

Seçim çalışmalarında eşinin yanında olduğunu belirten Sarı, "Mahallede 16 muhtar adayı ve yaklaşık 100 azaya karşı, tek kadın aday olan eşimin kazanabileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Ekrem Buğur da kadın bir adayın kendileri için değişiklik ve şans olduğunu dile getirdi.

