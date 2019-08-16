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Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 11:45 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahalleye yeni bir trafonun kurulması kemençeyle kutlandı.

Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılar

NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahalleye yeni bir trafonun kurulması kemençeyle kutlandı.
Nusaybin ilçesinin Suriye sınırında bulunan Çatalözü Mahallesi’nde artan nüfusla nedeniyle mevcut trafolar yetersiz kaldı. Mahalle sakinleri, Dicle Elektrik'e başvurarak ek trafo talebinde bulundular. Ekiplerce mahallede yapılan incelemenin ardından mahalleye ek bir trafonun kurulmasına karar verildi.
Dicle Elektrik ekiplerince trafonun kurulum sırasında bir araya gelen mahalle sakinleri, sevinçlerini kemençe eşliğinde halay çekip, şarkılar söyleyerek kutladı.

FOTOĞRAFLI

Mahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılarMahalleye trafo kurulumunu kemençeyle kutladılar

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