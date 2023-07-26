HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mahalleyi 700 milyon lira dolandırdığı öne sürülen kuyumcu ilk kez konuştu! Komplo kurulduğunu iddia etti: "700 milyon değil, en fazla 10-20 milyon liradır"

Mahalleyi 700 milyon lira dolandırdığı öne sürülen kuyumcu ilk kez konuştu! Komplo kurulduğunu iddia etti: "700 milyon değil, en fazla 10-20 milyon liradır"

26.07.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da mahallelinin güvenini kazanıp emanet aldığı altınlarla sırra kadem basarak mahalleyi 700 milyon lira dolandırdığı öne sürülen kuyumcu A. K. ilk kez konuştu. “Her şey ilk başlarda çok güzeldi" diyerek nasıl borçlandığını anlatan kuyumcu, "700 milyon lira ibaresi yanlış. Benim en fazla mahalleliye 10-20 milyon lira borcum vardır" ifadelerini kullandı. Can güvenliği olmadığı için kaçtığını söyleyen kuyumcu A. K. dükkanının kurşunlandığı anların görüntülerini paylaştı.

Mahalleyi 700 milyon lira dolandırdığı öne sürülen kuyumcu ilk kez konuştu! Komplo kurulduğunu iddia etti: "700 milyon değil, en fazla 10-20 milyon liradır"

Adana’da mahallelinin kendisine emanet verdiği altınları alarak ortadan kaybolan kuyumcu, kendisini savunarak, "Benim dükkanıma kaç kere ateş ettiler. Can güvenliğim olmadığı için gitmek zorunda kaldım" dedi. Kuyumcu, dükkanının farklı zamanlarda kurşunlanma anına ait videoları da paylaştı.

AW943263_05

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde 2 kuyumcu işleten A. K.'nın (45), mahallenin güvenini kazanarak vatandaşlardan kar vaadiyle altınlarını dolandırdığı iddia edildi. Bir süre vatandaşların altınlarını toplayıp onlara kar verdiği iddia edilen kuyumcu, geçen ocak ayında ise dükkanını kapatıp ortadan kayboldu. Mahalleli ise toplanıp kuyumcunun dükkanı önünde protesto düzenledi.

AW943263_02

Kuyumcunun 600-700 milyon liralık emanet altınlarla kaçtığı iddiası üzerine telefonları kapalı olan ve ulaşılamayan kuyumcu A. K., haberden sonra İHA’ya ulaşarak açıklamalarda bulundu.

“BEN BORÇLARIMI ÖDEDİM”

Görüntü vermeyi kabul etmeyen A. K., yaptığı açıklamada kendisinin can güvenliği olmadığı için mahalleyi terk ettiğini öne sürdü. Ev ve arabasını satarak borçları ödediğini belirten A. K., “Haberde geçen 700 milyon lira ibaresi yanlış. Benim en fazla mahalleliye 10-20 milyon lira borcum vardır. Evimi, arabamı satıp ben borçlarımı ödedim” dedi.

“DÜKKANIM 2-3 KERE KURŞUNLANDI”

Mahallede kendisinden haraç istendiği ve silahla dükkanına saldırıldığı için kaçtığını iddia eden A. K., “Her şey ilk başlarda çok güzeldi. İnsanların altınlarını çalıştırıp onlara kar veriyordum. Ancak bir süre sonra bankadan daha yüksek faiz istediler benden. Ben de mecbur kalıp onlara yüksek faiz vermeyi kabul ettim ancak bir süre sonra ödeme yapamadım. Bu süreçte de dükkanıma gelip benden haraç istediler. Haracı da vermeyince evime kadar takip edildim. Dükkanım 2-3 kere kurşunlandı. Can güvenliğim olmadığı için kaçtım” ifadelerini kullandı.

AW943263_06

“BANA KOMPLO KURUYORLAR”

Evini satıp kalan borçlarını ödeyeceğini de kaydeden A. K., “Şu anda Adana’da değilim ancak evim 17 buçuk milyon lira. Onu satıp kalan borçlarımı ödeyeceğim. 700 milyon lira borcum yok. Çoğu mahallelinin parasını ben ödedim zaten. Bana şu anda komplo kuruyorlar” diye konuştu.

AW943263_01

Öte yandan A. K., dükkanının farklı zamanlarda kurşunlanma anına ait videoları paylaştı. Videolarda 2 kişinin motosikletle gelip kuyumcuya ateş ettiği görülürken, farklı bir videoda ise bir şahsın elinde tüfekle gelerek kuyumcuya sıkıp uzaklaştığı yansıdı.

AW943263_04

İlginizi Çekebilir

İkinci el araçta yeni dönem her şeyi değiştirdi: Sıfır otoda iptaller tek tek geldi!

İkinci el araçta yeni dönem her şeyi değiştirdi: Sıfır otoda iptaller tek tek geldi!

 AK Parti'nin yerel seçim hazırlığında 'yeni parti' detayı!

AK Parti'nin yerel seçim hazırlığında 'yeni parti' detayı!

Kılıçdaroğlu son noktayı koydu! Toplantıya katılanlar o sözleri konuşuyor

Kılıçdaroğlu son noktayı koydu! Toplantıya katılanlar o sözleri konuşuyor

 Türk bayrağını görünce sevinçten ağladı

Türk bayrağını görünce sevinçten ağladı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yaşındaki Dilan tabancayla oynarken...13 yaşındaki Dilan tabancayla oynarken...
Fiyatı düştü! Kahvaltı sofralarınızı kızarmış ekmek lezzetiyle taçlandırınFiyatı düştü! Kahvaltı sofralarınızı kızarmış ekmek lezzetiyle taçlandırın
Musk'a büyük şok! Porno yasağı getirildiMusk'a büyük şok! Porno yasağı getirildi
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı

Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.