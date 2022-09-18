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Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Yer İstanbul! Yakalanacağını anlayınca balkondan böyle kaçtı

18.09.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir’de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Yabancı uyruklu bir genç, reddedilmesinin ardından, evlenmek istediği yabancı uyruklu genç kızın evini bastı. Mutfağa saklanan genç kız, genç adamın mutfağın kapısını kırmasının ardından binadakilerden yardım istedi. Bunun üzerine genç, yakalanacağını anlayınca balkondan alt katın balkonuna sarkarak kaçtı.

Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Yer İstanbul! Yakalanacağını anlayınca balkondan böyle kaçtı

Akılalmaz olay, 15 Eylül günü Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Karayel Sokak’ta bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendisini Cemal olarak tanıtan yabancı uyruklu bir şahıs, yabancı uyruklu Danie Ş. ile evlenmek istedi. Şahıs, kızı babası Ahmed Ş.’den istedi fakat baba evliliği onaylamadı. Danie Ş. de Cemal isimli şahsı arayarak evlenmek istemediğini söyledi.

EVE GELDİ, KIZIN SAKLANDIĞI MUTFAĞIN CAMINI KIRDI

Kızın istemediğini söylemesi üzerine şahıs, eve gelerek içeriye girdi. Cemal’i karşısında gören Danie Ş., mutfağa saklanarak kapıyı kilitledi. Bunun üzerine genç, mutfağın kapısını camını kırdı. Genç kız bağırarak binada bulunanlardan yardım istedi.

BALKONDAN ALT KATA SARKIP KAÇTI

Danie Ş.’nin bağırması üzerine Cemal isimli şahıs balkona çıktı. Yakalanacağını anlayan genç, hayatını tehlikeye atarak, balkondan bir alt kata sarktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahıs, şans eseri yaralanmadan bir alt katın balkonuna inip, kapıdan çıkarak kaçtı. Eve gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir balkon
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