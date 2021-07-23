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  4. Mahalleyi havaya uçuruyorlardı! Patlama sesini duyan sokağa fırladı

Mahalleyi havaya uçuruyorlardı! Patlama sesini duyan sokağa fırladı

23.07.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evde helyum gazıyla balon ve süs eşyası şişirme işlemi yapıldığı sırada patlama ve ardından yangın çıktı. Yangında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Mahalleyi havaya uçuruyorlardı! Patlama sesini duyan sokağa fırladı

Yangın saat 17.45 sıralarında Efeler ilçe merkezi Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1628 sokaktaki bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, balon ve kutlamalarda kullanılan çeşitli süs eşyalarının uçması için helyum gazı ile şişirilme işleminin yapıldığı evde iddiaya göre elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın ve ardından patlama meydana geldi.

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EV BİR ANDA ALEVLER ARASINDA KALDI

Helyum gazının yanması ve şişirilen balonlarda sıkıştırılan gazın patlaması sonucu ev bir anda alevler arasında kaldı. Sık sık patlamaların yaşandığı yangında mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Bu esnada binada helyum gazı ile balon ve süs eşyası şişirmekte olan 3 kişiden biri yaralandı. Çevre sakinlerinin 112 Acil Servis’e ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatısı tamamen yok olan evde daha önce de helyum gazı patlaması sonucu yangın çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

MERAKLI KALABALIK CANINI HİÇE SAYDI

Patlama seslerini ve alevleri duyup sokağa dökülen çok sayıda meraklı vatandaş, adeta canını hiçe sayarcasına yangını izlemek isteyince polis ekipleri zor anlar yaşadı. Tehlikeli olmasına rağmen yanan evin dibine kadar sokulan vatandaşları polis, bayram dolayısıyla kırmadan uzaklaştırmak için uzun süre dil döktü.

Yangın sırasında balon şişirmekte olan vatandaşlardan Yücel Ö., yangının elektrik kontağından çıktığını belirterek çıkan kıvılcımın helyum gazı ile şişirilmiş olan balonlara temas etmesi sonucu yangın büyüyüp patlamaların yaşandığını söyledi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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yangın Aydın
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