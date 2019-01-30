HABER

Mahalleyi sokağa döken ve polisi peşine takan hırsız güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 07:51 | Son Güncelleme

Bursa’da bir gün arayla dört evi soyan ve toplam 20 bin liralık altın ve para çalan hırsız, mahalleliyi ve polisi peşine takarak kayıplara karıştı.Olay, geçen hafta bir gün arayla Osmangazi’ye bağlı Çukurca Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da bir gün arayla dört evi soyan ve toplam 20 bin liralık altın ve para çalan hırsız, mahalleliyi ve polisi peşine takarak kayıplara karıştı.
Olay, geçen hafta bir gün arayla Osmangazi’ye bağlı Çukurca Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam vatandaşların evlerinde bulunduğu saatlerde hırsızlık yaptığı öğrenilen şahsın son hali bir evde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız, gireceği evin önüne gelip, güvenlik kamerasını fark edince geri dönüp kayıplara karıştı. Daha evvel de girdiği evlerden toplam 20 bin liralık altın ve para çaldığı öğrenilen zanlı, ertesi akşam farklı bir eve geldi. Hırsız, ev sahiplerinin bulunduğu sırada çelik kapıyı açmaya çalıştı fakat başarılı olamayınca yan tarafta bulunan mutfak camını demir levyeyle kanırtıp içeri girerek kimlik ve kartların olduğu çantayı alıp kaçtı. Bu sırada durumu fark eden ev sahipleri arkasında koşmaya başlayınca, diğer mahalle sakinleri de hırsızın peşinden koşarak tarlalarda kovalamaya başladı. Bu sırada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, hırsız karanlıkta kayıplara karıştı.
İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan ev sahibi Barış Sürür, "Bizim mahallemizde yaşanan bu dördüncü hırsızlık vakası. İlk komşumuzun evine girdi, iki gün geçmeden ablamın evine girdi. Biz hırsızı takip etmeye başladık, fakat gene aynı şekilde mahallemizde bulunan başka bir arkadaşımızın evine girdi. Derken bizim başımıza geldi. Ben eve girdim, saat 10.30 sıralarıydı, sonra bu geldi. Evde dört kişiydik. İlk bahçenin arka tarafında atlayarak avluya geliyor. Burada çelik kapıyı yokluyor, fakat açamayınca mutfak camına yöneliyor ve oradan girip içerisinde kimlik ve evrakların bulunduğu çantayı alıp kaçıyor. Girdiği dört evden toplam 20 bin liralık altın ve para almış" dedi.
Polis, eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

Mahalleyi sokağa döken ve polisi peşine takan hırsız güvenlik kamerasında

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.