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Mahalleyi su bastı, onlar botla tur attı! Bakın neden yapmışlar?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 11:11 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Sulhiye Mahallesi'nde, aşırı yağışların ardından su baskınları yaşandı. Rögarların tıkanmasıyla mahalle kısa süre içinde göle döndü. Yaşanan sorunu çözme kararı alan gençlerse kolları sıvadı, rögarları açmak için iş başı yaptı. Ancak uğraşları pek de düşündükleri gibi sonuçlanmadı.

Bursa'da traktör şambrelini bot yapan gençler, su birikintisi altında kalan rögarları arayarak açmaya çalıştı. Fakat çabaları sonuçsuz kaldı. Rögarları açamayacaklarını anladıklarındaysa cefayı sefaya çeviren gençler bakın ne yaptı?

Su baskını sonrası, cefayı sefaya çevirdiler

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sulhiye Mahallesi'nde kar yağışının ardından etkili olan yağmur, su baskınlarına neden oldu. Tıkanan rögarlar nedeniyle mahalle merkezi göle dönerken, gençler yaşanan cefayı, traktör şambrelini kendilerine bot yaparak, sefaya döndürdü. Gençler, göle dönen arazide tur attı.
Geçtiğimiz hafta yağan karın ardından hafta sonu başlayan yağmur nedeniyle İnegöl’e bağlı Sulhiye Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. Mahalle meydanındaki boş bir arazi de suyla dolarak, göle döndü. 1,5 metreye ulaşan derinlik nedeniyle hem tıkanan rögarı açmak hem de eğlenmek isteyen mahalleli gençler, ilginç bir eğlenceye imza attı.
Samet Alper, Samet Atik ve Fırat Baykoz, bir traktör şambrelini şişirip, bot olarak kullandı. Boş arazide oluşan gölette tur atarak eğlendi. Samet Alper, durumu şu sözlerle anlattı:
“Mahallemizde su baskını meydana geldi. Bu nedenle rögarlar tıkandı. Mahallenin gençleri olarak bu sorunu çözmek istedik. Bunun için böyle bir şey yaptık. Rögarları bu şekilde açamayacağımızı anlayınca işi eğlenceye çevirdik. Ama yetkililerden bu sorunun bir an önce çözülmesini ve çare bulmalarını istiyoruz”
Yaptığı açıklamayla yetkililere sesini duyurmak isteyen Samet Alper, ekiplerin yaşanan soruna çare bulmasını istedi.
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Anahtar Kelimeler:
su baskını Bursa

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