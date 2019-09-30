HABER

Mahalleyi temizleyip kitap okudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 12:24 | Son Güncelleme

Batman’da kitapsever gençlerin sosyal medya ortamında oluşturduğu Batman Okusun Grubu, 21.

Batman’da kitapsever gençlerin sosyal medya ortamında oluşturduğu Batman Okusun Grubu, 21. okuma etkinliğini Batman’da kadın muhtarın görev yaptığı Sağlık Mahallesi’nde gerçekleştirdi.
’Kitap, kadın ve çevre’ temalı etkinlik kapsamında Batman Okusun Grubu üyesi gençler, sanatçı Celal Gümüş ve Celal Yılmaz, Bir Kalp Bin Umut Platform Başkanı Veysi Mercimekçi, Sağlık Mahallesi Muhtarı Fatma Türkan, mahalle sakini kadın ve çocuklar Sanat Sokağı’nda bir araya geldi. Ellerinde çöp torbaları ile Sağlık Mahallesi’ne doğru yürüyen katılımcılar, sokaklarda çöp topladı. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Batman Okusun Platformu Sözcüsü Fadime Gök Alağaş, ’her kadın bir kitap, her kitap bir dünya’ sözünden esinlenerek yola çıktıkları bu etkinlikte çevre temizliğini de unutmadıklarını söyledi. Alağaş, "Batman’ın kadın muhtarıyla birlikte organize ettiğimiz programın akışı, çevre temizliği ile başlayıp, kitap okuma. ardından şiir ve müzik dinletisi ile son bulacaktır. Erkek, kadın hepimizin kitap okuması apayrı bir bilinçtir. Ancak bir kadının kitap okuması, çeyizi kitaplar olan kızların yetiştirmesi bağlamında etrafına ışık saçması demektir. Kadının yeri evidir sözünü artık tedavülden kaldıran kadınlar okuyan kadınlardır. Kitap okuyan kadın yönetimde, sosyal hayatın içinde, devlet kurumlarında, sokakta, evde ve her yerde ışıldayarak devam edecektir. Ayrıca okuma bilinci kazanmış bir bireyin sosyal sorumluluk algısının açık olması da hesaba katıldığında sokaktaki dostlarımıza bir kap mama bırakması ya da çevre temizliğine katılması kitap okumadan aldığı zevke eşdeğerdir” dedi.
Sağlık Mahallesi Muhtarı Fatma Türkan ise, etkinliği gerçekleştiren gençlere teşekkür ederek, "Duyarlılık gösterip beni hatırlayıp böyle bir proje yapmalarını biz de destekledik. Mahallemize böyle bir imaj verdik, temiz tutalım, kirletmeyelim, çocuklarımızı duyarlı olmaya çağıralım. Ben nasıl bir anneysem bir de muhtarım, mesleğimi de gayet güzel yapıyorum. Kadınlar istesin bence yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Bu etkinliği düzenleyen, katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılar çevre temizliği gerçekleştirdi. Temizliğin ardından katılımcılar kitap okudu.

Mahalleyi temizleyip kitap okudular

Mahalleyi temizleyip kitap okudular

Mahalleyi temizleyip kitap okudular

Mahalleyi temizleyip kitap okudular

Mahalleyi temizleyip kitap okudular

Mahalleyi temizleyip kitap okudular

Mahalleyi temizleyip kitap okudular

Mahalleyi temizleyip kitap okudular

Mahalleyi temizleyip kitap okudular

Mahalleyi temizleyip kitap okudular

Mahalleyi temizleyip kitap okudular

Mahalleyi temizleyip kitap okudular

Mahalleyi temizleyip kitap okudular

Mahalleyi temizleyip kitap okudular

Mahalleyi temizleyip kitap okudular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Kayra'dan 9 yıl sonra sevindiren haber!

300 ameliyat geçirdi! Sevindiren haber 9 yıl sonra geldi

İzmirli iş adamı paraşüt kazasında hayatını kaybetti

İzmirli iş adamının feci ölümü

Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristlerin hücre evi görüntülendi

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Mardin'de Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Son dakika: Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı

Çevik kuvvet otobüsünü hedef almışlardı! Kimlikleri belli oldu

Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nda eğitime bir ay ara!

Eğitime ara verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.