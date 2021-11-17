Mahalleyi yasa boğdu! 70 yaşındaki muhtar, muhtarlıkta ölü bulundu

Olay, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2009 yılından bu yana görev yapan Mahalle Muhtarı Semiha Aras (70), gün boyu muhtarlık binasını açmadı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kendisinden haber alamayan ilçedeki ailesi mahalle sakinlerinden yardım istedi. Muhtarlık binasına giderek kontrol eden mahalle sakinleri, içeriden Aras’a ait telefonun çaldığını duyduklarını ancak kapıyı açan olmadığını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, Aras’ın yatağında yattığını, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Acı haberi duyan aile üyeleri ve mahalle sakinleri muhtarlık önünde gözyaşlarına hakim olamadı. İlk değerlendirmelere göre ise Semiha Aras’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öngörülüyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Aras’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

AMELİYAT SONRASI MERDİVEN ÇIKAMADIĞI İÇİN HAFTA İÇİ MUHTARLIKTA KALIYORMUŞ

Bir süre önce düşme sonucu kalça kemiği kırıldığı öğrenilen Aras’ın yürümekte güçlük çektiği öğrenildi. Bu sebeple 3. kattaki dairesine çıkmakta zorlanan Aras, çalışma günlerini muhtarlık içerisinde ayarladığı bir odada, hafta sonları ise evine gittiği öğrenildi. Ayrıca Aras’ın emekli hemşire olduğu belirtildi. (İHA)





