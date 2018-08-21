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"Mahalli idareler seçimleri zamanında yapılmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2018 09:42 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "Mahalli idareler seçimleri zamanında yapılmalıdır. Mahalli idareler seçimlerinde siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz" - "Birilerinin Millet İttifakı ile tekrar bir yarışa sokma hevesi kursaklarında kalır. Böyle bir şey olmaz. İsterse denesinler Millet İttifakını, HDP'yi de dahil etmek suretiyle. Değişik adaylar çıktığı zaman ne Cumhuriyet Halk Partisi ne de diğerleri o adaylar etrafında bir bütünlük sağlamakta güçlük çeker"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mahalli idareler seçimleri zamanında yapılmalıdır. Mahalli idareler seçimlerinde siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz." dedi.

Bahçeli, merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti. Burada kendisini bekleyen partililerle tek tek bayramlaşan Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle mezara su döktü ve dua etti.

Daha sonra mezarın başında nöbet tutanların bulunduğu kulübede bir süre oturan Bahçeli, buradan ayrılırken, basın mensuplarına açıklamada bulundu ve soruları yanıtladı.

Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni eden Bahçeli, "İnşallah önümüzde günler çok daha güzel olacaktır. Kaynaşma, birleşme, bütünleşme, huzur ve istikrar Türkiye'nin geleceği olacaktır. Bu bayram da buna vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Mahalli idareler seçimlerinde siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz"

Yerel seçimlerin erkene alınması yönündeki açıklamaların anımsatılması üzerine Bahçeli, "Türkiye'nin çok önemli ekonomik ve siyasal sorunları yaşadığı bir ortamda yine bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyor. Özellikle mahalli idareler seçimini taşıyorlar. Bu doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel seçimlerin en geç 31 Mart 2019'da yapılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bunu seçim takvimiyle ilişkinlendirdiğimizde 1 Ocak 2019'da mahalli idareler seçim sürecine Türkiye resmen Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği takvim çerçevesinde girmiş olacaktır. Hal böyle olunca zaman çok dardır. Bunu daha önceye almak hele hele her partinin 20 bini aşkın belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçtirdiği bir seçimi daha kısaltmak tamamen Türkiye'yi mahalli idareler seçimleri münasebetiyle bir başka kaosa sürüklemek olur. Onun için mahalli idareler seçimleri zamanında yapılmalıdır. Mahalli idareler seçimlerinde siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz. Çünkü her ilçe ve belde de ortaya çıkmış olan adaylar ya akrabalarıyla ya komşularıyla ya köylüsüyle ya mahallelisiyle bir dayanışma içerisinde bulunarak seçimini sürdürmektedir. Bununlar içerisinde değişik partilerden insanlara da bulunmaktadır."

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Doğal bir ittifak, adayın, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi insanların varlığıyla sağlanmaktadır. Bazıları vardır hiç oy alamamaktadır, bazıları vardır beklenmedik oranda oy almaktadır. Onun için bunu partiler arası bir ittifak şeklinde yorumlayarak, işte birilerinin Millet İttifakı ile tekrar bir yarışa sokma hevesi kursaklarında kalır. Böyle bir şey olmaz. İsterse denesinler Millet İttifakını, HDP'yi de dahil etmek suretiyle. Değişik adaylar çıktığı zaman ne Cumhuriyet Halk Partisi ne de diğerleri o adaylar etrafında bir bütünlük sağlamakta güçlük çeker. İşin tabiatı bu, doğal yapısı bu."

- "Brunson'ı bizden daha fazla sevenle bizim işimiz yok"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye'yi ve Türk halkını seviyorum" açıklamalarının anımsatılıp, rahip Brunson ile ilgili tavrını sürdürmesiyle ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Brunson'ı bizden daha fazla sevenle bizim işimiz yok." ifadesini kullandı.

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kurban bayramı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimler

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