"Mahalli idareler seçimleri zamanında yapılmalı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mahalli idareler seçimleri zamanında yapılmalıdır. Mahalli idareler seçimlerinde siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz." dedi.

Bahçeli, merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti. Burada kendisini bekleyen partililerle tek tek bayramlaşan Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle mezara su döktü ve dua etti.

Daha sonra mezarın başında nöbet tutanların bulunduğu kulübede bir süre oturan Bahçeli, buradan ayrılırken, basın mensuplarına açıklamada bulundu ve soruları yanıtladı.

Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni eden Bahçeli, "İnşallah önümüzde günler çok daha güzel olacaktır. Kaynaşma, birleşme, bütünleşme, huzur ve istikrar Türkiye'nin geleceği olacaktır. Bu bayram da buna vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Mahalli idareler seçimlerinde siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz"

Yerel seçimlerin erkene alınması yönündeki açıklamaların anımsatılması üzerine Bahçeli, "Türkiye'nin çok önemli ekonomik ve siyasal sorunları yaşadığı bir ortamda yine bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyor. Özellikle mahalli idareler seçimini taşıyorlar. Bu doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.