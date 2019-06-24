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Mahathir, ABD-İran geriliminden ABD'yi sorumlu tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 11:23 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "(ABD-İran gerilimine dair) Bütün provokasyonları ABD yapıyor. Önce nükleer anlaşmadan çekildi, şimdi de Körfez bölgesine muharip gemi gönderiyor. Bu hamleler İran'ı provoke etmeye yöneliktir"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Bütün provokasyonları ABD yapıyor. Önce nükleer anlaşmadan çekildi, şimdi de Körfez bölgesine muharip gemi gönderiyor. Bu hamleler İran'ı provoke etmeye yöneliktir." dedi.

CNBC televizyonuna konuşan Başbakan Mahathir, ülkesindeki siyasi gelişmeler, ABD ile Çin arasındaki ticari savaş ve son günlerde yaşanan ABD-İran gerilimine dair değerlendirmelerde bulundu.

Çin ile ticari savaşın ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleriyle başladığını belirten Mahathir, "Trump dünya genelinde provokasyon yapmaktan hoşlanıyor. Bütün bu olanlar Trump'ın Çin'den gelen ihracatları kısıtlamaya çalışmasıyla başladı. Çin, ABD ile herhangi bir ticari savaş arzusunda değildi." diye konuştu.

Mahathir, "Bu şartlarda ticari savaşlar iyi sonuç getirmez. Yapılacak en iyi şey masaya oturup sorunları müzakere etmektir." dedi.

ABD-Çin ticari geriliminin dünyayı ikiye bölüp bölmeyeceği sorusuna Mahathir, "Bu gerilimde taraf tutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde dünya için bir felaket olur." yanıtını verdi.

- "Bütün provokasyonları ABD yapıyor"

ABD'nin son günlerde İran'la yaşadığı gerilime ilişkin Trump'ın politikalarını eleştiren Mahathir, "Bundan önceki ABD başkanları makul insanlardı. Ama şu an tamamen öngörülemez bir kişiden bahsediyoruz. İş ortamından geldiği için her meselenin işten ibaret olduğunu düşünüyor. Yaptığı şeyler herkesi etkiliyor. Daha sorumlu olmalı." ifadesini kullandı.

Mahathir, söz konusu gerilimden kimin sorumlu olduğu sorusuna, "Gördüğüm kadarıyla bütün provokasyonları ABD yapıyor. Önce nükleer anlaşmadan çekildi, şimdi de Körfez bölgesine muharip gemi gönderiyor. Bu hamleler İran'ı provoke etmeye yöneliktir." cevabını verdi.

İki ülke arasındaki gerilimin savaşa dönüşmemesi uyarısında bulunan Mahathir, "İran ile savaşa gidilirse bu sadece İran'ın ABD'ye karşı savaşı olmaz, dünya savaşı olur. Diğer ülkeler de buna dahil olur. Taraflar bir araya gelmeli ve gerilimi durdurmalıdır." dedi.

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