Mahathir, ABD-İran geriliminden ABD'yi sorumlu tuttu

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Bütün provokasyonları ABD yapıyor. Önce nükleer anlaşmadan çekildi, şimdi de Körfez bölgesine muharip gemi gönderiyor. Bu hamleler İran'ı provoke etmeye yöneliktir." dedi.

CNBC televizyonuna konuşan Başbakan Mahathir, ülkesindeki siyasi gelişmeler, ABD ile Çin arasındaki ticari savaş ve son günlerde yaşanan ABD-İran gerilimine dair değerlendirmelerde bulundu.

Çin ile ticari savaşın ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleriyle başladığını belirten Mahathir, "Trump dünya genelinde provokasyon yapmaktan hoşlanıyor. Bütün bu olanlar Trump'ın Çin'den gelen ihracatları kısıtlamaya çalışmasıyla başladı. Çin, ABD ile herhangi bir ticari savaş arzusunda değildi." diye konuştu.

Mahathir, "Bu şartlarda ticari savaşlar iyi sonuç getirmez. Yapılacak en iyi şey masaya oturup sorunları müzakere etmektir." dedi.

ABD-Çin ticari geriliminin dünyayı ikiye bölüp bölmeyeceği sorusuna Mahathir, "Bu gerilimde taraf tutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde dünya için bir felaket olur." yanıtını verdi.