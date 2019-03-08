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Mahathir, Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:38 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Filipinler ziyareti kapsamında ülkenin güneyindeki Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Başbakanı Hacı Murat İbrahim ile bir araya geldi

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Filipinler ziyaretinin son gününde, Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim ile görüştü.

Filipinler'in başkenti Manila'da basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Mahathir'in İbrahim'e, Malezya'nın özerk bölgedeki barış süreci ve bölgenin kalkınmasına destek sağlama sözü verdiği bildirildi.

İki liderin görüşmede, özerk bölgenin ekonomik kalkınması, barış sürecinin mevcut durumu ve radikal unsurların barış sürecini tehlikeye atma ihtimaline ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Görüşmenin ardından basına konuşan İbrahim, Mahathir'e bölgenin öncelikleri ve yaşanan zorlukları aktardığının altını çizerek, "Zorluklardan bir kısmı, devrimci hareketin devlet idaresine geçişini ilgilendiriyor. Halkımıza fayda sağlayacak bir takım programlar ve çözümler arıyoruz." ifadesini kullandı.

Malezya'nın da ara buluculuğuyla varılan barış mutabakatı kapsamında bu yıl içinde 40 bin isyancının silah bırakacağı ve en az 7 bin silahın teslim edileceğini belirten İbrahim, ilk safhada 12 bin isyancının 2-3 ay içinde silah bırakabileceğini açıkladı.

Malezya Başbakanı Mahathir, dün Filipinler ziyaretinin ilk gününde, "Mindanao'da barışın sağlanması halinde Filipinler'in bu bölgesinde kalkınma için fırsatlar doğacaktır." diyerek Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin kurulmasını desteklemişti.

- Bangsamoro Geçiş Hükümeti bölgeyi 3 yıl yönetecek

Ocak ve şubat aylarında yapılan referandumun ardından Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi bölge valisinden fiilen devralmıştı.

Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) başbakanlığına atanan İbrahim'in, 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.

80 üyeden oluşan geçiş hükümetinin 41 üyesi Moro İslami Kurtuluş Cephesinden (MİKC), 39 üyesi merkezi hükümetten oluşuyor.

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Bangsamoro Filipinler Hacı Murat İbrahim Mahathir Malezya Özerk Bölge

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