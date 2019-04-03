Mahathir, D-8 Genel Sekreteri Ku Jaafar ile görüştü

Mahathir ile görüşmesinin ardından AA muhabirine konuşan Ku Jaafar, D-8 olarak yeni projelere dair yol haritalarını netleştirme sürecinde olduklarını ifade ederek, "2020-2030 dönemi için 10 yıllık planımızı hazırlıyoruz. Bilim ve teknoloji, inovasyon, eğitim, konut edindirme, çevre ve finans gibi farklı alanlarda bünyemize yeni fikir ve projeler dahil etmek istiyoruz. D-8'in sadece bu hedefleri uygulamaya hazır olduğunu değil, aynı zamanda ekonomimizi geliştirme adına yeni projeler de üretmeye hazır olduğunu belirtmemiz gerekiyor." dedi.

Ku Jaafar, Mahathir'in D-8'in kurucu babası olarak bu organizasyonda yerinin önemli olduğunu belirterek, Malezya liderini, sene sonunda Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenecek D-8 zirvesine davet etti.

Görüşmede, Malezya hükümetinin D-8 projelerine katkı sağlayacağının altını çizen Mahathir, D-8 ülkeleri arasındaki iş birliğinin daha da ilerlemesi temennisinde bulundu.

İdari başkent Putrajaya'daki Başbakanlık binasında Ku Jaafar ve beraberindeki D-8 heyetini kabul eden Başbakan Mahathir, Ku Jaafar ile İslam dünyasındaki gelişmeler, D-8'in ileriye dönük projeleri ve Malezya'nın D-8'e yönelik katkıları üzerine konuştu.

- "Ortak ticaret kartı bu yılın sonunda hazır olabilir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle geliştirilen ve D-8'in en önemli projelerinden olan "D8P Card" isimli ortak ödeme kartı hakkında bilgi veren Ku Jaafar, projeye dair şöyle konuştu:

"D8P kartı projesi için Malezyalı bir firma ile çalışıyoruz ve süreç gayet olumlu işliyor. Proje, birliğe bağlı Bakanlar Konseyinden onay aldı. An itibarıyla 5 üye ülkenin merkez bankası bu kartı destekliyor. Kalan 3 ülke ile görüşmeler sürüyor. Bu projeyi uluslararası pazara tanıtmak ve iş dünyasına anlatabilmek için zaman gerekiyor. Tamamlandıktan sonra inşallah ortak ticaret kartı, bu yılki D-8 zirvesiyle birlikte kullanıma hazır olacak."

Ku Jaafar, D-8'in ortak ticaret kartı projesinin dünya ülkelerini de dış ticarette yerel para birimi kullanmaya teşvik edebileceğini vurgulayarak, "Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Üye ülke liderleri de yerel para birimlerini kullanabilme imkanı yaratacak fırsatlar arıyor." ifadesini kullandı.

D-8 ülkelerinde özel sektörün yerel para birimi kullanması için ortak bir takas odası kurmayı planladıklarının altını çizen Ku Jaafar, bu tür projeler sayesinde üye ülkelerin kalkınmasını umduklarını dile getirdi.

D-8 Genel Sekreteri, Mahathir ile görüşmesinin ardından Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmed ve Dışişleri Bakanı Genel Sekreteri Muhammed Şahrul İkram Yakub ile görüştü.

