Mahathir Hindistan'a yönelik "Keşmir" eleştirilerini savundu

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, geçen ay 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadaki Cammu Keşmir'de Hindistan yönetiminin gerilimi artıran hamlelerine yönelik eleştirilerinin arkasında durdu.

Malezya Parlamentosunun bugünkü oturumundan sonra basına konuşan Başbakan Mahathir, Türkiye ve Malezya'nın BM'de Keşmir sorununa dair eleştirilerine Hindistan hükümetinin gösterdiği tepkiye ilişkin bir soruyu cevaplandırdı.

Mahathir, Keşmir'de yaşanan gerilimde Malezya'nın herhangi bir ülkenin tarafını tutmadığını hatırlatarak, "Bu sorunu nasıl idare edeceğimizi bilmeliyiz. Eğer eleştirmezsek olmaz, ki bizim eleştirimiz herhangi bir tarafı tutar nitelikte değildi." dedi.

Bu konuda BM'de söylediklerinin hatalı olmadığını vurgulayan Mahathir, "Biz sadece iki tarafın müzakere etmesini ve şiddet kullanmamasını talep ediyoruz. Bizim siyasetimiz her zaman bu şekilde olmuştur. Şiddet kullanılmasın, bunun yerine müzakere edilsin, ara buluculuk uygulansın veya hukuka başvurulsun." şeklinde konuştu.