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Mahathir Hindistan'a yönelik "Keşmir" eleştirilerini savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 08:00 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "(Cammu Keşmir'deki gerilim) Bu sorunu nasıl idare edeceğimizi bilmeliyiz. Eğer eleştirmezsek olmaz, ki bizim eleştirimiz herhangi bir tarafı tutar nitelikte değildi" - "(BM Genel Kurulu'ndaki Keşmir açıklamalarına dair) Eğer bir memnuniyetsizliği varsa (Hindistan Başbakanı) Modi benimle irtibat kurabilir. Şimdiye kadar bir telefon almadım"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, geçen ay 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadaki Cammu Keşmir'de Hindistan yönetiminin gerilimi artıran hamlelerine yönelik eleştirilerinin arkasında durdu.

Malezya Parlamentosunun bugünkü oturumundan sonra basına konuşan Başbakan Mahathir, Türkiye ve Malezya'nın BM'de Keşmir sorununa dair eleştirilerine Hindistan hükümetinin gösterdiği tepkiye ilişkin bir soruyu cevaplandırdı.

Mahathir, Keşmir'de yaşanan gerilimde Malezya'nın herhangi bir ülkenin tarafını tutmadığını hatırlatarak, "Bu sorunu nasıl idare edeceğimizi bilmeliyiz. Eğer eleştirmezsek olmaz, ki bizim eleştirimiz herhangi bir tarafı tutar nitelikte değildi." dedi.

Bu konuda BM'de söylediklerinin hatalı olmadığını vurgulayan Mahathir, "Biz sadece iki tarafın müzakere etmesini ve şiddet kullanmamasını talep ediyoruz. Bizim siyasetimiz her zaman bu şekilde olmuştur. Şiddet kullanılmasın, bunun yerine müzakere edilsin, ara buluculuk uygulansın veya hukuka başvurulsun." şeklinde konuştu.

Mahathir, aynı cümleleri Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yüzüne de söylediğini ifade etti ve "Bir ülke eleştirildiğinde söylediklerimin yanlış algılanması normaldir." ifadelerini kullandı.

BM'deki konuşmasının ardından Hindistan Başbakanı Modi'nin kendisine bizzat eleştiri getirip getirmediği sorusuna ise Mahathir, "Modi ile zaten konuştum. Eğer bir memnuniyetsizliği varsa Modi benimle irtibat kurabilir. Şimdiye kadar bir telefon almadım." dedi.

Malezya Başbakanı, eylül ayı sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Keşmir'de yaşanan son gelişmelere ilişkin, "Şimdi BM'nin Cammu ve Keşmir'e dair kararlarına rağmen bu bölge işgal edildi ve hala işgal altında." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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