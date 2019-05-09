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Mahathir, Malezya başbakanlığında daha uzun kalabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 18:33 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "(Başbakanlığı Enver İbrahim'e ne zaman devredeceği konusu) Bilmiyorum, iki veya üç sene içinde olabilir. Ama ben geçici başbakanım"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, başbakanlık koltuğunda planladığından bir sene daha fazla kalabileceğinin sinyalini verdi.

Liderliğini yaptığı Umut İttifakı (PH) koalisyonunun iktidara gelişinin birinci yıl dönümünde Putrajaya'da düzenlenen ulusa sesleniş toplantısında konuşan Mahathir, hükümetin bir sene boyunca yaptığı faaliyetlere değindi.

Programın ardından basına konuşan Mahathir, geçen yılki genel seçim sonrası yapılan anlaşma gereği başbakanlığı Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim'e devretmesi konusuna ilişkin sorulan soruya, "Bu iki yıllık süre içinde düzeltilmesi gereken birçok şeyi düzelteceğiz. Bundan sonrası için daha az problem kalacak." şeklinde konuştu.

Mahathir, başbakanlığı devretmesi için kesin bir zaman belirlenip belirlenmediği sorusuna ise "Bilmiyorum, iki veya üç sene içinde olabilir. Ama ben geçici başbakanım." ifadeleriyle cevap verdi.

Hükümetin ilk yılının bundan önceki iktidarın hatalarını düzeltmekle geçtiğinin altını çizen Mahathir, "Bundan sonraki süreçte ekonomik vaatleri yerine getireceğiz." dedi.

Başbakan Mahathir Muhammed, geçen yıl 9 Mayıs genel seçimlerindeki zaferinin ardından yaptığı konuşmada, başbakanlık görevinde 1-2 yıl kadar kalıp, gerekli sürecin tamamlanmasıyla makamını Enver İbrahim'e bırakacağını söylemişti.

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Başbakan Enver İbrahim Mahathir Malezya Muhammed

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