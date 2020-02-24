Mahathir Muhammed: Malezya başbakanı istifa etti

Malezya'nın 94 yaşındaki başbakanı Mahathir Muhammed istifasını krala sundu.

Mahathir'in sürpriz istifası, ardılı olması beklenen Enver İbrahim'i dışarda bırakan bir koalisyon kurabileceği söylentilerinin ardından geldi.

Dünyanın en yaşlı başbakanı olan Mahathir 2018'de iktidara gelmişti.

Mahathir, milyarlarca dolarlık yolsuzlukla suçlanan dönemin başbakanı Necip Razak'ı yenmişti.

İstifa kararının ardından bir sonraki başbakanın kim olacağı veya erken seçime gidilip gidilmeyeceği netlik kazanmadı.

Başbakanlık ofisi istifanın yerel saatle 13.00'te (TSİ 08.00) verildiğini duyurdu.

BBC Güney Doğu Asya Muhabiri Jonathan Head, Mahathir'in istifasının ülkede pek çok siyasi pazarlığın döndüğü bir anda geldiğini belirtti.

Mahathir Malezya'da uzun zamandır siyasetin içindeki bir isim. 1981-2003 yılları arasında başbakanlık yapan Mahathir'in yardımcısı olan Enver İbrahim, 1998'de Mahathir ile liderlik yarışına girdikten sonra yolsuzluk ve eşcinsellik nedeniyle tutulanmış, buna siyasi bir tutuklama gözüyle bakılmuştu.