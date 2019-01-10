Malezya'da hükümet ortağı Halkın Adaleti Partisi (PKR) lideri Enver İbrahim, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed sayesinde hükümete temiz bir istikamet çizildiğini söyledi.

Enver, Hindistan'a yaptığı ziyaret sırasında The Hindu gazetesine Malezya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi hayatında iki defa hapis yatmanın hem kendisi hem de ailesi için çok zor bir tecrübe olduğunu belirten Enver, "Hapiste olmak, hücre cezası, polis şefinin saldırıları ve itham edildiğim suçlardan ötürü aşağılanmalar benim için çok zordu ama sonunda kazandık. Kitlelerin iradesini kimse durduramaz." dedi.

Enver, bundan önce siyasi rakibi olduğu Başbakan Mahathir Muhammed ile yeniden ittifak kurduğuna pişman olup olmadığı sorusuna ise "Hayır çünkü beraber, yolsuzluk yapan bir yönetimi devirdik ve bize bırakılmış büyük ekonomik sorunlarla uğraşıyoruz. Mahathir sayesinde hükümete temiz bir istikamet çizildi." yanıtını verdi.

- "Mahathir'in ülkeyi tam destekle yönetmesini istiyoruz"

Mahathir'in ardından başbakanlık görevini devralacağı tarihe ilişkin Malezya basınındaki iddialara da değinen Enver, şöyle konuştu: