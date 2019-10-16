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Mahathir, Yeni Zelanda saldırısında yaralanan Malezyalılarla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:04 | Son Güncelleme

Mahathir, Yeni Zelanda saldırısında yaralanan Malezyalılarla görüştü

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaralanan Malezyalılarla bir araya geldi.

Mahathir, 15 Mart'ta yapılan terör saldırısında yaralanan Malezya vatandaşlarını aileleriyle birlikte idari başkent Putrajaya'daki Başbakanlıkta ağırlayarak, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mahathir Muhammed, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmede saldırı kurbanları, yaşananlar karşısında kin tutmadıklarını ve Yeni Zelanda hükümetinin kendilerine gösterdiği destek nedeniyle minnettarlık duygularını paylaştı." dedi.

Terör saldırısının, Yeni Zelanda'da amacına ulaşamadığını vurgulayan Mahathir, "Yaralılarımız esasında, ülke halkının İslam'ı anlama ve öğrenme konusundaki alakalarını gördü." ifadesini kullandı.

Christchurch'deki terör saldırısında, 3 Malezya vatandaşı yaralanmış, 17 yaşındaki Malezyalı Muhammed Haziq hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında, 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı.

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Başbakan Christchurch Mahathir Muhammed Malezya saldırı Yeni Zelanda

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