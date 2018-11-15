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Mahathir'den Avustralya Başbakanı Morrison'a Kudüs eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Avustralya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının İsrail'in terör eylemlerini tanımaya eş değer olduğunu söyledi

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un ülkesinin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusunda "açık fikirli olduğuna" yönelik açıklamasını eleştirdi.

33. ASEAN Zirvesi için gittiği Singapur'da Avustralyalı mevkidaşı Morrison ile bir araya gelen Mahathir, görüşmenin ardından yaptığı basın toplantısında, mevkidaşıyla Avustralya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanıma düşüncesine ilişkin konuştuğunu belirtti.

Mahathir, Morrison'a terörü ortaya çıkaran sebepleri bilmesi yönünde telkinde bulunduğunu aktararak "Terörü ortaya çıkaran sebeplere katkıda bulunmak hiçbir şekilde yardımcı olmayacaktır." diye konuştu.

Avustralya'nın İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının İsrail'in terör eylemlerini tanımaya eş değer olduğunu belirten Mahathir, "Avustralya bu konuda henüz bir karar vermedi. Konuyu gözden geçiriyorlar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya israil Kudüs Malezya Scott Morrison

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