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Mahathir'den yolsuzluğun cezalandırılması talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:37 | Son Güncelleme

Mahathir'den yolsuzluğun cezalandırılması talebi

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, yolsuzluk yapanların cezalandırılması gerektiğini ancak ülkesinin bu kişileri ömür boyu hapis cezasına çarptıracak aşamada olmadığını söyledi.

ChannelNewsAsia'nın haberine göre, Mahathir, Oxford İslami Çalışmalar Merkezi'nde düzenlenen "Müslüman Dünyasında İyi Yönetim Mücadelesi" konferansında Müslüman ülkeler ve demokratik sistemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Malezya Başbakanı, konuşmasında yolsuzluk yapan kişilerin cezalandırılmasına ilişkin "Ne kadar uzun yatacakları yolsuzluğun boyutuna bağlıdır. Farklı seviyelerde yolsuzluğa, farklı cezalar verilmesi gerekir ancak biz bu insanlara ömür boyu hapis verecek aşamaya gelmedik." ifadelerini kullandı.

Demokratik sistemi benimseyen Müslüman ülkelerin demokrasinin işleyişini anlamaya daha fazla vakit ayırması gerektiğini vurgulayan Mahathir, demokratik sistemlere geçişin bazı Müslüman ülkeleri felakete sürüklediğine işaret ederek "Bir demokraside oy kullanmanın gücünü anlayamazsanız, demokratik bir sisteme sahip olamazsınız." dedi.

Mahathir, "Bizler Malezya'da şiddeti sevmeyiz. Hükümet kendiliğinden değişene kadar bir yönetimi devirmeyiz." diye konuştu.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak, kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

Kamu fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) soruşturmasında yer alan belgelere göre, Necip'in fona bağlı bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, mayıs ayında yapılan genel seçimde iktidara gelen yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mahathir Muhammed Malezya Başbakanı Yolsuzluk

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