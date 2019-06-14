Döviz ticareti spekülasyonunu Mahathir'in ilk olarak 1997 ve 1998'deki Asya finansal krizi döneminde tecrübe ettiğini hatırlatan Hanke, "Mahathir o yıllarda döviz spekülatörlerine, özellikle George Soros'a sert tepki vermişti. Ardından hükümet 1 Eylül 1998'de, Malezya ringgitinin değerini korumak için sermaye kontrolü kararı almış ve döviz ticaretini durdurma planını açıklamıştı." ifadesini kullandı.

Uluslararası basında yer alan çeşitli analizlerde Mahathir'in açıklamaları, "para spekülatörlerine karşı ciddi bir hamle" ve "dolar tuzağından kaçış planı" olarak nitelendirildi.

ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "25. Uluslararası Asya'nın Geleceği Konferansı"nda yaptığı konuşmada gündeme getirdiği "Güneydoğu Asya ülkeleri arasında ticaret için altına endeksli ortak para birimi kullanılması" önerisi dünya genelinde ekonomistler tarafından tartışılıyor.

Hanke, altına endeksli para biriminin Malezya için ABD doları tuzağından "büyük kaçış planı" olacağının altını çizerek, "İran, Türkiye, Rusya gibi ülkeler de altını tercih ederek Malezya'nın yolundan gidebilir. Böylece önemli bir altın bloku kurulmuş olur." fikrini savundu.

- "Mahathir, altın endeksinin avantajlarını biliyor"

Ekonomist Adam Garrie, Eurasia Future isimli düşünce kuruluşunun sitesindeki makalesinde, Mahathir'in söz konusu teklifinin risk taşıyabileceğini belirterek, "2000'li yılların başında Libya lideri Muammer Kaddafi de Afrika ülkeleri arasında değeri altına endeksli ortak para birimi teklifinde bulunmuştu. Herkesin ittifak ettiği üzere 2011'de ABD, İngiltere ve Fransa'nın Libya'yı yok etme hamlesi, bu ülkelerin altın endeksine karşı durmasının bir parçasıydı." ifadesini kullandı.

Mahathir'in tecrübeli bir siyasetçi olarak altın endeksinin getireceği avantajları bildiğini vurgulayan Garrie, "Bu söylemler her ne kadar sözlü bir teklif olsa da Asya'nın genç liderleri Mahathir'in çağrısına kulak vermeli ve bu planın gerçekleşmesi için çalışmalıdır." dedi.